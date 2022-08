جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین کی صدارت میں بدھ کو رانچی کے منترالیہ میں منعقدہ ریاستی وزراء کونسل کی میٹنگ میں 38 تجاویز کو منظوری دی گئی۔

میٹنگ ختم ہونے کے بعد کابینہ سکریٹری وندنا ڈاڈیل نے کہا کہ 50,000 اسسٹنٹ ٹیچرز کے عہدوں کی تخلیق کی تجویز کو منظوری دی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ پرائمری اسکولز میں انٹرمیڈیٹ تربیت یافتہ اسسٹنٹ پروفیسر کی 20825 اور مڈل اسکولوں میں گریجویٹ تربیت یافتہ اسسٹنٹ پروفیسر کی 29175 آسامیاں منظور کی گئیں۔

ایک اور تجویز میں رانچی یونیورسٹی کے تحت نئے قائم ہونے والے ڈگری کالجوں اور کالجوں میں فیکلٹی میں پرنسپل، اسسٹنٹ پروفیسر اور نان ٹیچنگ اسٹاف کے عہدوں کی تخلیق کی منظوری دی گئی۔کالجوں میں ملازمین اور فیکلٹی کے عہدے تخلیق کرنے کی منظوری دی گئی۔

رانچی ہوائی اڈے سے چندگھاسی تک سڑک کی تعمیر کے لیے 211.98 کروڑ روپے.

رانچی کے تحت "برسا منڈا ہوائی اڈہ (ہنڈرو) - ہیتھو-چندگھاسی-رنگ روڈ (کوچ بانگ) سڑک (کل لمبائی - 6.950 کلومیٹر) کے لیے 211.98 کروڑ روپے کا انتظامی کام بشمول تعمیراتی کام (بشمول پل کی تعمیر اور زمین کا حصول) منظوری دی گئی۔ دوسری جانب سڑک کی تعمیر کی تجویز میں گومیا اور ڈومری بہار اسٹیشن کے درمیان پیٹروار۔گومیا۔نرکی۔بشنوگڑھ سڑک کے چونیج 26.150کی جگہ سڑک کے اوپر پل (آر او بی) کی تعمیر کے کام کے لئے 83.31کروڑ روپے کی انتظامی منظوری اور ریلوے کے سڑک کے اوپر پل (آر او بی) کی تعمیر کے کام کے لئے ضروری رقم کی پیشگی نکاسی ٹکیس رقم (زمین کے حصول کو چھوڑ کر) ریلوے کو دستیاب کرانے کو منظوری دی گئی۔

جھارکھنڈ اسٹیٹ فوڈ سیکیورٹی اسکیم کے تحت آنے والے استفادہ کنندگان کی زیادہ سے زیادہ تعداد کو 15 لاکھ سے بڑھا کر 20 لاکھ کرنے کی منظوری دی گئی۔ جبکہ پردھان منتری غریب کلیان ان یوجنا کے تحت، نیشنل فوڈ سیکورٹی ایکٹ، 2013 کے استفادہ کنندگان کو اپریل، 2022 سے ستمبر، 2022 تک کی مدت کے لیے فی استفادہ کنندہ 05 کلو گرام غذائی اناج مفت تقسیم کرنے کے لیے اناج کی نقل و حمل، ہینڈلنگ اور تقسیم کے لیے ریاستی حکومت پر ممکنہ اخراجات روپے 36.00 کروڑ صرف منظور ہوئے۔

جھارکھنڈ پولیس کے نان گزیٹڈ سے چوتھے درجے کے اہلکاروں، کانسٹیبل، حولدار، اسسٹنٹ سب انسپکٹر، سب انسپکٹر اور انسپکٹر کو ایک ماہ کی بیسک تنخواہ کے برابر اعزازیہ کی ادائیگی کے سلسلے میں معاوضہ کی چھٹی کی ذمہ داری کو بحال کرنے کی منظوری دی گئی۔

یواین آئی