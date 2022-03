کرناٹک ہائی کورٹ نے آج (15 مارچ کو) فیصلہ سناتے ہوئے تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی کو چیلنج کرنے والی تمام درخواستوں کو یہ کہتے ہوئے خارج کر دیا کہ حجاب پہننا اسلام میں ضروری نہیں ہے۔ اسکولز اور کالجوں میں حجاب پہننے پر پابندی برقرار رہے گی۔ Hijab is not necessary in Islam

'اب عدالت کو بھی بی جے پی چلا رہی ہے'

اس فیصلے کے بعد سیاسی حلقوں میں بحث شروع ہو گئی ہے۔ کانگریس کے رکن اسمبلی عرفان انصاری نے عدالت کے فیصلے پر کہا کہ 'میں عدالت کے حکم پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اب عدالت کو بھی بی جے پی چلا رہی ہے۔' Congress MLA Irfan Ansari said BJP is now running the court too

دوسری جانب جھارکھنڈ کی سیاست میں کابینہ میں ردوبدل کے حوالے سے عرفان انصاری نے کہا کہ 'مجھے نہیں معلوم کہ بی جے پی والے کیا کہتے ہیں۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ کانگریس کے تمام وزراء کا کانگریس ہائی کمان کی طرف سے جائزہ لیا جا رہا ہے، ہر چیز کا فیصلہ ان کے کاموں کے جائزے کی بنیاد پر کیا جائے گا۔'