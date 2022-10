دھنباد: ہنومان مندر کے نام پر ریلوے کی طرف سے تجاوزات کے سلسلے میں ایک نوٹس دی گئی ہے۔ ایسٹ سنٹرل ریلوے کے اسسٹنٹ انجینئر کی جانب سے بیکر باندھ کالونی میں ریلوے کی زمین پر ناجائز قبضے کے حوالے سے ایک نوٹس مندر میں لگائی گئی ہے۔ ریلوے نے نوٹس میں کہا کہ ریلوے کی زمین پر مندر پر ناجائز قبضہ قانون کی رو سے جرم ہے۔ نوٹس میں مزید لکھا ہے کہ نوٹس کے دس دن کے اندر یہ زمین خالی کر دیں۔ اور اسے سینئر سیکشن انجینئر کے حوالے کر دیں، ایسا نہ کرنے پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔

اس نوٹس کے بعد مقامی لوگوں میں ریلوے کے تئیں ناراضگی ہے۔ لوگ سراپا احتجاج ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کی کئی نسلیں مندر میں ہنومان جی کی پوجا کرتی رہی ہیں۔ یہاں بہت سے لوگ ہیں جو 1931 سے رہ رہے ہیں، اب ریلوے ان پر مندر کو ہٹانے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ Dhanbad Railway notice to Hanuman Temple

