جموں و کشمیر کی عام آدمی پارٹی ونگ نے پٹرول، ڈیزل، ادویات وغیرہ کی قیمتوں میں اضافے Protest Against Hike in Petrol Diesel And GST پر بی جے پی حکومت کو نشانہ بنایا ہے۔ عام آدمی پارٹی جموں کشمیر کے لیڈران و کارکنان نے آج جموں کے پریس کلب کے باہر احتجاج کیا۔ Protest Against BJP in Jammu

احتجاج کے دوران عام آدمی پارٹی کے لیڈران نے مرکزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بی جے پی نے پورے ملک کے عوام کو لوٹنے کا کام شروع کر دیا ہے روز کسی نہ کسی چیز کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، جس سے عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے، وہ بہت پریشان ہیں اور انہیں دو وقت کی روٹی کے لیے لڑنا پڑ رہا ہے۔ گزشتہ 6 روز میں تیل کی قیمتوں میں 5 بار اضافہ کیا گیا، جس سے عوام پریشان ہے۔ Protest Against BJP in Jammu

جموں میں مہنگائی کے خلاف عام آدمی پارٹی کا احتجاج

انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے زندگی بھر کا سرمایہ جمع کر کے گھر بنانے کا خواب دیکھا تھا وہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ہر طرف سے مہنگائی کا سامنا کرنے والے عام لوگ پریشان ہو گئے ہیں۔ جبکہ بی جے پی حکومت کا اصل چہرہ بالکل مختلف ہے، جسے جموں کشمیر کے عوام اب جان چکی ہے اور یہ یقینی طور پر آئندہ انتخابات میں انہیں اقتدار سے باہر کا راستہ دکھانے والے ہیں۔ Protest Against BJP in Jammu

ملک اور ریاست میں ادویات کے نرخ بڑھا دئیے گئے ہیں، جس حکومت میں مفت ادویات نہ مل سکے، اس حکومت کو اقتدار میں رہنے کا کوئی حق نہیں، اس کو مستعفی ہوجانا چاہیے۔ انہوں نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے دائرہ اختیار کا استعمال کرتے ہوئے تمام بڑھی ہوئی چیزوں پر ٹیکس معاف کریں تاکہ ریاست کے عوام کو راحت مل سکے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کے تمام مسائل پر حکومت کے ساتھ اُس وقت تک لڑتی رہے گی جب تک انہیں راحت فراہم نہیں کی جاتی۔ Protest Against BJP in Jammu