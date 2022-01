جموں و کشمیر کے سرحدی ضلع جموں کے ارنیہ سیکٹر میں ایک بار پھر دراندازی کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے بی ایس ایف نے ایک درانداز کو مار گرایا تاہم ابھی تک سرکاری سطح پر مارے گئے درانداز کے بارے میں مزید تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔ Infiltration bid foiled۔



فوج نے شمالی ضلع کپوارہ کے کیرن سیکٹر میں ایل او سی پر در اندازی کی ایک کوشش کو ناکام بناتے ہوئے ایک پاکستانی جنگجو کو ہلاک کرنے کا دعوی کیا ہےIntruder shot dead near international border in Jammu۔



28 ڈویژن کے میجر جنرل ابھجیت پنڈھاکر نے کل بتایا تھا کہ لاش کو پاکستانی حکام کے حوالے کرنے کی خاطر رینجرس کے ساتھ رابط قائم کیا گیا ہےinternational border in the Arnia sector of Jammu.۔



میجر جنرل کے مطابق حد متارکہ پر امکانی دراندازی کو ناکام بنانے کے خاطر فوج کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کیلئے تیار ہیں۔

بتادیں کہ گزشتہ سال ہندوپاک افواج کے درمیان سرحدوں پر امن و امان کے قیام کی خاطر ایک معاہدہ طے پایا تھا۔ فوج کا کہنا ہے کہ کیرن سیکٹر میں پاکستانی درانداز کی جانب سے بھارتی حدود میں گھسنے کی کوشش معاہدے کی خلاف ورزی ہے کیونکہ پاکستانی رینجرس کو اس بات کی پوری علمیت ہوتی ہے کہ ملی ٹینٹ بھارتی حدود میں گھس رہے ہیں۔