پنجاب میں کسانوں کے ’ریل روکو آندولن‘ Rail Roko Andolan سے یہاں جموں میں منگل کے روز ریل خدماتtrain service in Jammu متاثر ہوئی ہیں۔

پنجاب میں کسانوں کے ’ریل روکو آندولن‘ سے جموں میں ریل خدمات متاثر

پنجاب کے امرتسر میں کسان مزدور سنگھرش کمیٹی (کے ایم ایس سی) نے پیر کے روز کسانوں کے بینک قرضہ معاف کرنے اور زرعی قوانین کی منسوخی کی تحریک کے دوران جان بحق ہونے والوں کے لواحقین کو معاضہ اور نوکریاں دینے Jobs for the kin of farmers who died during the agitation کے مطالبات کو لے کر منگل کے روز ’ریل روکو آندولن‘ شروع کیا۔



سرکاری ذرائع نے بتایا کہ احتجاجی کسانوں نے جموں- جالندھر سیکشن کے ریل ٹریفک کو بند کر دیا جس کے نتیجے میں جموں، کٹرہ اور اودھم پور ریلوے اسٹیشنوں پر 16 ٹرینوں کو منسوخ کیا گیا۔



انہوں نے کہا کہ ٹرینوں کی اس اچانک منسوخی کے باعث اسٹیشنوں پر انتظار کرنے والے مسافروں کو گوناگوں مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔



ایک ریلوے عہدیدار نے کہا کہ جموں سے وارانسی جانے والی بیگم پور ایکسپریس، اجمیر جانے والی پوجا ایکسپریس، دلی جانے والی ڈورنٹو ایکسپریس کے علاوہ کلکتہ، احمد آباد جانے والی راجدھانی ایکسپریس، جیسلمیر جانے والی شالیمار ایکسپریس اور پونے جانے والی جہلم ایکسپریس وغیرہ کو منگل کے روز منسوخ کیا گیا۔