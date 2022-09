جموں : جموں و کشمیر چیف الیکٹورل آفیسر ہردیش کمار نے آج ہند نواز سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ طلب کی جس میں علاقائی جماعتوں کے ساتھ ساتھ قومی سطح کی سیاسی جماعتوں کے نمائندے حصہ لیں گے جن میں نیشنل کانفرنس، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی، کانگریس اور دیگر سیاسی جماعتوں نے پہلے ہی فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس میٹنگ میں حصہ لیں گے۔ All party Meeting in Jammu

ذرائع کے مطابق اس میٹنگ میں ووٹنگ لسٹ میں غیر مقامی باشندوں کے ناموں کے اندارج سے متعلق متعدد پہلؤوں پر تبادلہ خیال کیا جائیگا۔ غیر مقامی باشندوں کو جموں و کشمیر اسمبلی انتخابات میں ووٹنگ حقوق دینے کے تنازعہ پر یونین ٹریٹری کے چیف الیکٹورل آفیسر ہردیش کمار سنگھ نے آج جموں و کشمیر کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ میٹنگ طلب کی ہے، یہ میٹنگ جموں ضلع کے نرواچن بھون میں پیر کو منعقد ہوگی، جس میں نیشنل کانفرنس، بی جے پی، پی ڈی پی، کانگرس اور پیپلز کانفرنس کو شرکت کے لئے مدعو کیا گیا ہے۔ Meeting on Inclusion of non locals

واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے چیف الیکٹورل آفیسر ہردیش کمار سنگھ نے کہا تھا کہ ووٹر لسٹ میں پچیس لاکھ نئے ووٹرز کا اندراج ہوگا اور غیر مقامی باشندوں کو بھی اسمبلی انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے حقوق ملنے کے بعد وہ حق رائے دہی کا استعمال کرینگے،جس کے بعد تنازعہ کھڑا ہوا، جس پر بی جے پی کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں نے ناراضگی ظاہر کی تھی۔

