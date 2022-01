ملک میں تیزی سے کورونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہورہا ہے جس کے پیش نظر حکومت نے جموں و کشمیر میں 64 گھنٹوں پر محیط 'ویک اینڈ لاک ڈاﺅن' جاری رکھنے کا فیصلہ لیا ہے۔ weekend Lockdown In Jammu and Kashmir

سٹیٹ ایگزیکٹیو کمیٹی کی جانب سے اتوار کی شام کو جاری کئے گئے ایک تازہ حکمنامے کے مطابق مرکز کے زیر انتظام علاقے میں جمعے کے روز دو بجے سے پیر کی صبح چھ بجے تک لاک ڈاون کا نفاذ فی الحال جاری رہے گا۔weekend Lockdown In Jammu and Kashmir

چیف سیکریٹری اور محکمہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ، ریلیف، بحالی و تعمیرنو جموں وکشمیر کی سٹیٹ ایگزیکٹیو کمیٹی کے چیئرمین نے اتوار کے روز کورونا کی موجودہ صورتحال کی تفصیلی جائزہ میٹنگ کے بعد فیصلہ لیا۔surge in covid-19 case

سٹیٹ ایگزیکٹیو کمیٹی کی طرف سے جاری حکمنامے میں کہا گیا ہے کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے میں ویک اینڈز کے دوران تمام غیر ضروری سرگرمیوں پر پابندی عائد ہوگی۔ complete restriction on non-essential movement

حکمنامے میں کہا گیا کہ علاوہ ازیں یونین ٹریٹری کے تمام اضلاع میں نائٹ کرفیو رات کے نو بجے سے صبح کے چھ بجے تک مسلسل جاری رہے گا۔64-hour weekend lockdown to continue in Jammu and Kashmir

ایس ای سی نے حکم نامے میں کہا ہے کہ کیمونٹی رہنماوں، مارکیٹ انجمنوں و دیگر متعلقین کو ساتھ لے کر اس وبا کی لہر کو کم کرنے کے لئے تمام تر کوششیں کی جائیں گی۔

یونین ٹریٹری کے ضلع مجسٹریٹوں کو ٹیسٹنگ کو تیز تر کرنے اور دستیاب وسائل کو بھر پور طریقے سے استعمال کرنے کی کی تاکید کی گئی ہے۔

چیف میڈیکل آفیسروں سے کہا گیا ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر دستیاب آر ٹی ، پی سی آر سہولیات کے استعمال کی رپورٹ متعلقہ ضلع مجسٹریٹ کے دفاتر میں پیش کریں۔

حکم نامے کے مطابق ایس او پیز کو مدنظر رکھتے ہوئے سبھی سرکاری دفاتر میں ملازمین کی حاضری کو اس طرح یقینی بنایا جائے کہ مناسب سماجی دوری کے اصولوں کو برقرار رکھا جاسکے جبکہ حاملہ خاتون ملازمین کو اس حوالے سے مستثنیٰ رکھا گیا ہے اور اُنہیں گھر سے ہی کام جاری رکھنے کی اجازت دی گئی ہے ۔ work from home for Pregnant Women Employees

جسمانی طور معذور ملازمین کو بھی گھر پر ہی کام کرنے کی اجازت ہے ۔

حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ سبھی تعلیمی مراکز جن میں کالجز ، اسکول ، پال ٹیکنیک ، آئی ٹی آئی اور کوچنگ سینٹر شامل ہیں کو آن لائن موڑ کے ذریعے درس و تدریس کا کام کاج جاری رکھنا چاہئے۔

کسی بھی تعلیمی ادارے میں آف لائن درس و تدریس کی اجازت نہیں ہے اور اس حوالے سے خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے خلاف ڈزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔64-hour weekend lockdown to continue in Jammu and Kashmir

ضلع ترقیاتی کمشنروں کو اپنے اپنے اضلاع میں کورونا رہنما اصولوں پر عمل درآمد کی خاطر زمینی سطح پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور جو کوئی بھی خلاف ورزی کا مرتکب قرار پائے اُس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔

قابل ذکر ہے کہ ملک بھر کے ساتھ ساتھ جموں وکشمیر میں بھی کورونا کے یومیہ کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے جس سے لوگوں میں تشویش کی لہر پھیل گئی ہے۔

یونین ٹریٹری انتظامیہ اس لہر کی روک تھام کو یقینی بنانے کے لئے جنگی بنیادوں پر اقدام کر رہی ہے۔