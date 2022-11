جموں: جموں خطے کے ضلع سانبہ کے علاقہ وجے پور میں ایک ڈرون نے اسلحہ گرا کر فرار ہوگیا، اس اسلحہ کو ضبط کر لیا گیا۔ پولیس نے اس واقعہ کے بعد علاقے میں سرچ آپریشن شروع کردیا ہے۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ A Drone Dropped Weapons in Jammu which was Seized

اس سلسلہ میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔

