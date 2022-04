جموں و کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے ویری ناگ میں گزشتہ شب پیش آئے آتشزدگی کے واقعات میں دو رہائشی مکانات جل Verinag Fire incident کر خاکستر ہوگئے۔ اطلاعات کے مطابق جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب میں ویری ناگ کے رہائشی علاقے میں اچانک آگ نمودار ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے دو رہائشی مکانوں کو اپنی زد میں لے لیا۔ واقعہ کے فوری بعد جائے وقوع پر پہنچے مقامی لوگوں نے فائر بریگیڈ کو اطلاع دی جس کے بعد موقع پر پہنچے فائر سروس عملہ نے بڑی مشقت کے بعد آگ پر قابو پالیا، Millions of properties were burnt to ashes by the fire۔

مقامی لوگوں کے مطابق اس واقعے میں لاکھوں روپے کا مال و اسباب جل کر راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہوگیا ہے حالانکہ اب تک آگ لگنے کا سبب شارٹ سرکٹ بتایا جارہا ہے۔