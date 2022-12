گاندربل :گاندربل ضلع تھیورومیں حضرت کمال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔عرس مبارک میں ہزاروں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ URS Of Hazrat Kamal Sahib RA Celebrated With Religious Fervor In Theeru Ganderbal

گاندربل میں عرس مبارک مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا

گاندربل ضلع کے مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں لوگ عرس مبارک میں شرکت کے لئے آئے۔ عرس مبارک میں خواتین اور بچوں سمیت عقیدت مندوں نے درگا پر حاضری دی اور خصوصی دعائیں کیں ۔درگا شریف قرآن پاک کی آیات کی تلاوت سے گونج اٹھی۔

زایرین نے کہا کہ ہم پچھلے کئی برسوں کی طرح امسال بھی عرس مبارکب میں آئے ہیں۔ ان صوفیاء کرام نے ہمارے دین کے لئے بہت تعاون کیا ہے۔ ان کی وجہ سے ہی ہم دین کی صحیح راہ پر گامزن ہیں۔

مزید پڑھیں:Medical Camp in Tral ہائر سیکنڈری اسکول ڈاڈسرہ میں نشہ مکت بھارت پروگرام

انہوں نے کہاکہ ہم امید کرتے ہیں کہ لوگ وادی کے ان صوفی سنتوں کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ علمائے کرام اور ائمہ نے اس قابل احترام اسلامی عالم اور ولی کی زندگی، دینی خدمات اور تعلیمات اور روحانی قوت پر تفصیلی روشنی ڈالی۔URS Of Hazrat Kamal Sahib RA Celebrated With Religious Fervor In Theeru Ganderbal