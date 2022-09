گاندربل: وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع کے گندروشن سے تعلق رکھنے والی مشہور مارشل آرٹ کھلاڑی طیبہ جان نے اس سال 2 سے 24 ستمبر کو دہلی کے اندرا گاندھی اسٹیڈیم میں مقامی پاور لفٹنگ کے مقابلے میں تیسری پوزیشن حاصل کی۔ طیبہ جان کو کانسے کے تمغہ کے علاوہ اسے ایک ٹرافی اور سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا گیا۔ طبیہ خان کی اس کامیابی پر اہل خانہ کے ساتھ پورے علاقے کے لوگوں میں خوشی کا ماحول ہے۔ Taiba Khan From Ganderbal WIN Bronze Medal In Martial ARTS In national Level Competition

گاندربل کی طیبہ خان نے قومی پاورلفٹنگ میں تیسری پوزیشن حاصل کی

طیبہ خان نے بتایا کہ وہ اس وقت گورنمنٹ ڈگری کالج سمبل میں زیر تعلیم ہیں۔ بچپن سے کھیلوں کی سرگرمیوں کی طرف بہت زیادہ مائل تھیں۔ انہوں نے کہا کہ میں بچپن سے ہی پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیلوں میں بھی ہونہار طالب علم رہی ہوں۔

انہوں نے کہا کہ میں نے ابتدائی تعلیم امامیہ پبلک اسکول ڈب گاندربل میں حاصل کی۔ ایک لڑکی کے طور پر انہیں بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لئے میں نے مارشل آرٹس کی تربیت لینا شروع کر دی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اسنو اسکینگ کا کورس بھی کیا۔

ان کا مزید کہنا ہے کہ ان کی کبھی کسی نے تعریف نہیں کی جو ان کے اسپورٹس کریئر کے لئے ایک بڑی رکاوٹ ثابت ہوا، لیکن انہوں نے اپنے مقصد کو کبھی نہیں چھوڑا۔ اسی عزم اور لگن کے ساتھ اپنے پسندیدہ کھیل میں حصہ لینا جاری رکھا۔ دہلی کے اندرا گاندھی اسٹیڈیم میں نیشنل اسپورٹس فیڈریشن کے زیر اہتمام قومی پاور لفٹنگ چیمپئن شپ میں کانسے کا تمغہ جیت کر پورے جموں و کشمیر اور گاندربل کا نام روشن کیا ہے۔