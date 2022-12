ہندوارہ: جموں و کشمیر کے ہندوارہ ضلع کے ماگام نار علاقے کی سڑکوں کی حالت خستہ ہونے کی وجہ سے عام لوگوں بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مقامی باشندوں نے ضلع انتظامیہ سے خستہ حال سڑک کی مرمت کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ مقامی باشندوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ماگام نار وہ گاوں ہے جس سے کچھ سال قبل حکام نے ماڈل ولیج کا درجہ دیا تھا لیکن ان کے وہ کاغذی گھوڑے اس گاوں کی سڑکوں کی خستہ حالت کچھ اور ہی کہانی بیان کرتی ہے۔گاوں کی حالت دیکھ کر اندازا لگایا جاتا ہے کہ ایک ماڈل ولیج درجے دینے والے علاقے کی ترقی کے لئے اب تک کوئی کام نہیں کیا گیا ہے۔ Residents of Magam Face Problem Beacuse Of Bad Condition Of Road

خستہ حال سڑکوں سے عام لوگوں کو دشواریوں کا سامنا

انہوں نے کہا کئی بار یہ مسلہ مذکورہ محکمہ کے نوٹس میں لایا گیا لیکن کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی ۔مقامی باشندگان نےکہا کہ ماگام نار جسے حکام نے ماڈل ولیج کا درجہ دیا.اس کی سڑکیں کیچڑ سے بھری پڑی ہوئی ۔گاوں میں پینے کے لئے صاف پانی نہیں ہے۔بجلی کے کھمبے نہیں ہے۔ بجلی کی ترسیلی تاریں درختوں سے لٹکتی ہے۔

ان کاکہنا ہے کہ اسپتال کی کوئی سہولیات نہیں ہے۔ سب سے بڑا مسلہ رابطہ سڑک (Connecting Road)کا ہے جو سب سے خراب حالت میں ہے۔مقامی باشندوں نے انتظامیہ سے سڑکوں کی مرمت کے ساتھ ساتھ بنیادی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔