سال 2014 کے تباہ کُن سیلاب کے سبب پورے وادی کشمیر میں زبردست نقصان پہنچاتھا۔پوری وادی میں عوام کو مالی نقصان سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ وہی تباہ کُن سیلاب کے سبب وادی بھر کے ساتھ ساتھ ضلع پلوامہ میں بھی تباہی کا خوفناک منظر دیکھنے کوملا تھا۔ سیلاب کی وجہ سے ضلع پلوامہ میں کئی اہم پل پوری طرح سے تباہ ہو ہوگئے تھے۔ انتظامیہ نے ان پلوں کو تعمیر کرنے کے لئے جنگی سطح پرکام کیا۔Rahmoo bridge yet to complete as work on this bridge going from last 9 years



ضلع پلوامہ کے رومشی نالہ پر بنے پل (Rahmoo bridge) کو بھی کافی نقصان پہنچا۔ سیلاب نے اس پل کو اپنے ساتھ بہا کرلے گیا۔ پھر سال 2014 میں ہی پی ڈی پی کی دورے حکومت میں وزیراعلی محبوبہ مفتی نے اس پل کی سنگ بنیاد رکھی ۔اس پل کو تعمیر کرنے کا کام jkpcc کو سونپا گیا لیکن 9 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی تعمیراتی کام مکمل نہیں ہوسکا ۔



یہ پل اگرچہ کئی اضلاع کو جوڑنے کا کام کررہا ہے۔لیکن تعمیراتی کام مکمل نہیں ہونے کے سبب لوگوں کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑرہا ہیں۔ تاہم رومشی نالہ پر محمکہ آر اینڈ بی نے ایک عارضی پل بنایا ہے۔ تاہم یہ پل ہر سال پانی کے بہاو کی وجہ سے ڈوب جاتا ہے۔اس کی وجہ سے سرکار کو ہر سال لاکھوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑرہا ہیں۔



یہ پل جنوبی کشمیر کے اضلاع کو وسطی کشمیر کو جوڑنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے جبکہ جنوبی کشمیر کے سبھی اضلاع کے لوگوں اس راستہ سے چارشریف اور پکھرپورہ کی اہم زیارتو پر جاکر حاضر دینے کے لئے جاتے ہیں۔

اس سلسلے میں مقامی لوگوں نے ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس پل پر ایک دن کام چلتا ہے پھر مہینے تک کام بندکردیاجاتا ہے۔یہ سلسلہ پچھلے 9 سالوں سے جاری ہے۔یہ ایک اہم پل ہے جو جنوبی کشمیر کو واسطی کشمیر کو ملاتا ہے۔یہ وادی کی اہم ترین زیارتوں کے لئے ایک آسان راستہ ہیں۔