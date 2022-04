جموں و کشمیر کے ضلع کولگام میں ایک نجی کمپنی ایس اے ٹور اینڈ ٹریول کی جانب سے کئی افراد کے ساتھ مُبینہ طور پر کئے گئے دھوکہ دہی کے خلاف آج متاثرہ لوگوں نے احتجاج کیا اور ایس اے ٹور اینڈ ٹریول کے آفس می تالا لگا دیا۔ Protest against Tour and Travel in Kulgam

مقامی لوگوں نے ٹریول کمپنی پر الزام عاید کیا ہے کہ ٹریول کمپنی نے درجنوں لڑکوں کو بیرونی ریاستوں میں اچھی نوکری دلانے کے غرض سے کافی رقومات وصول کئے اور جب نوجوان بیرون ریاست نوکری کے لیے گئے تو وہاں اسے کسی اور کام میں لگا دیا گیا جس سبھی نوجوان پریشان ہیں اور دربدر بھٹک رہے ہیں۔ Protest against Tour and Travel in Kulgam

ویڈیو

اس سلسلے میں مقامی لوگوں نے ضلع انتظامیہ سے ٹور اینڈ ٹریول کمپنی کے خلاف سخت کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اُدھر اس معاملے کو لیکر جب متاثرہ لوگوں نے لیبر کمشنر سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ماملہ ابھی سول کوٹ میں ہے اور ہمارے محکمہ میں اس ادارے کی کوئی رجسٹیشن نہں ہے۔