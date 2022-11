بڈگام: قبائلی تحقیقاتی ادارے (محکمہ قبائلی امور جموں ؤ کشمیر) نے بڈگام کے شیخ العالم ہال میں شیڈول ٹرائب کے طلباء کے لئے اسکالرشپ اسکیموں این ایس پی پر ایک روزہ بیداری کیمپ کم ورکشاپ کا انعقاد کیا۔One Day Awareness Camp Cup Workshop On Scholarship Scheme For ST Students Held In Budgam

اس موقع پر بات کرتے ہوئے ڈی سی بڈگام نے کہا کہ UT حکومت کی جانب سے ایس ٹی کمیونٹی اور سماج کے دیگر کمزور طبقات کی ترقی کے لئے مختلف اقدامات کئے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہ صرف اسکیمیں شروع کی گئی ہیں بلکہ بیداری کے حصے پر بھی توجہ دی جارہی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جاسکے کہ ان اسکیموں کے فوائد ہر ضلع میں آخری مستفید افراد تک پہنچیں۔ ڈی سی نے اس بات کی تعریف کی کہ ضلعی منصوبوں سمیت تمام اسکیموں میں شامل قبائلی اجزاء نے قبائلی برادری سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی سماجی و اقتصادی حیثیت کو تبدیل کردیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ قبائلیوں کے لئے اٹھائے گئے جامع نقطہ نظر نے اس کمیونٹی کو فروغ دیا ہے۔ اس کمیونٹی کے طلباء نے ہر میدان میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، چاہے وہ کھیل، تعلیم، خود روزگار، صحت یا انجینئرنگ کا میدان ہو۔ پہلی بار خانہ بدوش آبادی کو سہولت فراہم کی گئی ہے اور انہیں تمام اضلاع میں ان کے مویشیوں کے ساتھ جموں کی جانب موسمی ہجرت کے لیے ٹرانسپورٹ فراہم کی گئی۔

تقریب کے بارے میں بات کرتے ہوئے، کوآرڈینیٹر، جاوید احمد پرے نے کہا کہ اس کا مقصد ایس ٹی کے لیے شروع کی گئی خصوصی اسکیموں اور فلاحی اقدامات کے بارے میں بیداری پیدا کرنا ہے۔ ایس ٹیز کو ہموار اور پریشانی سے پاک خدمات کو یقینی بنانے کے لیے، قبائلی بہبود کے افسران کو تعینات کیا جائے گا اور قبائلی بہبود کا دفتر کھولا جائے گا اور ساتھ ہی اگلے سال تک ہر ضلع میں سماجی بہبود کی طرح آزاد دفتر کے طور پر کام کرے گا۔



کوآرڈینیٹر نے بتایا کہ قبائلی علاقوں کی ترقیاتی سرگرمیوں پر توجہ دینے کے لیے ہر ضلع میں دو کلسٹر ماڈل ویلج قائم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جن ابھیان کے تحت 180 دیہاتوں کو خصوصی فنڈنگ ​​ملی ہے، پوسٹ میٹرک اسکالرشپ اسکیموں میں 120 فیصد اضافہ کیا گیا ہے، 30 ہاسٹل قائم کیے گئے ہیں، 80 مزید کام کر رہے ہیں جو UT میں ایس ٹی کے لیے مختلف اقدامات کر رہے ہیں۔ کوآرڈینیٹر نے کہا کہ اسی طرح بڈگام کو بھی لڑکوں اور لڑکیوں کے الگ الگ ہاسٹل ملے گا، جس میں ایک اسکول بھی شامل ہے جس میں ایس ٹی طلباء کے لئے بورڈنگ کی سہولت بھی ہوگی۔

انہوں نے کہا کہ خود روزگار کے فروغ کے لیے 300 ہنر مند کورس، 200 واندھن کیندر، دستکاری اور دودھ گاؤں قائم کئے گئے ہیں۔ اسی طرح روبوٹک، کوڈنگ اور ماڈلنگ پروگرام، سول ایوی ایشن، انجینئرنگ، میڈیکل اور دیگر شعبوں میں فیلوشپس پروگرام بھی ایس ٹی کے لیے شروع کیے گئی۔