سری نگر میں ملچار کے نام سے تقریب کا اہتمام

سری نگر (جموں و کشمیر):جہاں اس وقت بھارت کے مختلف ریاستوں سے نفرت انگیز بیانات اور مذہبی تشدد کی خبریں موصول ہو رہیں ہیں وہی دارالحکومت سرینگر کے ٹیگور ہال میں ملچار نام سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس کے ذریعہ امن اور آپسی بھائی چارہ کے پیغام کو عام لوگوں تک پہنچانے کا عہد کیا گیا۔Milchaar Conduct In Srinagar,Message Of Unity And Brotherhood To All

اس تقریب میں نہ صرف ہندو، مسلم اور سکھ اتحاد کو دکھایا گیا بلکہ سکھ مذہب میں بارہ بجے کی اہمیت بھی دکھائی گی. اس کے علاوہ کشمیر کے رہنے والے پنجابی گلوکار گرساز نے بھی اپنی خوبصورت آواز سے سامعین کو لطف اندوز ہونے کا موقع فراہم کیا۔

ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے تقریب کے منتظمین کا کہنا تھا کہ ملچار کا مطلب ہوتا ہے بھائی چارہ اور آج ہم نے وہی دکھانے کی کوشش کی ہے.

ان کا مزید کہنا تھا کہ آج کی تقریب کے پیچھے ہماری کافی محنت لگی ہے ۔ اس تقریب کی کامیابی سے ہم کافی خوش ہیں.مقامی باشندوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں بھر پور تعاون کیا۔

مزید پڑھیں:Handicrafts Dept Holds Awareness Camp ہنڈی کرافٹس محکمہ کی جانب سے بیداری پروگرام منعقد

وہیں پروگرام میں موجود لوگوں میں زبردست جوش و خروش پایا گیا۔ ہدایت کار مشتاق خان کا کہنا تھا کہ اس سردی میں جب ایک اداکار پرفارم کرتا ہے تو آپ اس کے جذبے کو سمجھ سکتے ہیں. اس طرح کے پلیٹ فاورمس سے وادی کشمیر میں فلم کاری کو فروغ ملے گا۔

جہاں اسٹیج پر پرفارمنس سے لوگ لطف اندوز ہو رہے تھے وہیں سرداروں کے کیوں بجتے ہیں بارہ پر بن رہے مذاق کی حقیقت پر بھی روشنی ڈالی گی۔ کشمیری مسلم، پنڈت اور سکھ کیسے ایک ساتھ رہتے تھے اس بھائی چارے کو بھی منظر عام پر لانے کی کوشش کی گئی ہے ۔Milchaar Conduct In Srinagar,Message Of Unity And Brotherhood To All