گاندربل:جموں و کشمیر کے گاندربل ضلع میں مقامی باشندوں نے گزشتہ ماہ اکتوبر کی بجلی بلوں میں کچھ فیصدی اضافہ کیا گیا ہے۔اس کو لے کر محکمہ بجلی دفتر کے سامنے احتجاج کیا گیا۔Local Residents Protest Against Electricity Board In Ganderbal In Kashmir

اضافی بجلی بلوں کو لے کر لوگوں کا محکمہ بجلی کے خلاف احتجاج

اس دوران علاقے کی خواتین و مرد حضرات نے اپنے ہاتھوں میں بجلی بلوں کے ساتھ محکمہ کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ان کا کہنا ہے کہ سرکار نے چند فیصدی اضافے کا اعلان کیا تھا، جبکہ بل دیکھ کر ایسا لگا کہ اس میں حد سے زیادہ اضافہ کیا گیا ہے۔اس سے عام لوگوں کی پریشانیوں میں اضافہ سکتا ہے ۔

انہوں نے کہاکہ یہ بل پہلے 730 روپے کے حساب سے آتا تھا جبکہ اب 920 روپیہ آنے لگا ہے ۔ یہ سراسر نا انصافی ہے۔زیادہ تر لوگ مزدور ہیں ۔نالے سے ریت باجری نکال کر گزارہ کرتے تھے، لیکن سرکار نے اب وہ مزدوری بھی بند کر دی ہے ۔جس کی وجہ سے لوگ پہلے ہی پریشان ہیں اور اب سرکار اضافی بل کی وجہ سے مزید پریشان کر رہی ہے ۔Local Residents Protest Against Electricity Board In Ganderbal In Kashmir