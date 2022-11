کشتواڑ:جموں کے کشتواڑ میں واقع کِڈزی گُڈوِل انٹرنیشنل پبلک اسکول نے اپنے ساتویں یوم تاسیس کی تقریب بڑے جوش و خروش کے ساتھ منائی۔اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر کشتواڑ ڈاکٹر دیونش یادؤ نے بطور مہمان خصوصی تقریب میں شرکت کی۔Kidzee Celebrate His Foundation Day In kishtwar In Jammu

تقریب میں کشتواڑ کے سینئر سپریٹنڈنٹ آف پولیس شفقت حسین بٹ، ایڈیشنل ایس پی کشتواڑ راجندر سنگھ، اے سی آر کشتواڑ ورونجیت سنگھ، چیئرمین کے ای ڈی ٹی کرشن لال پالسر، ڈاکٹر رشی شرما اور اسکول کے پرنسپل میگھا شرما کے علاوہ اسکول میں زیر تعلیم طلباء کے والدین نے بھی شرکت کی۔

تقریب کا آغاز ضلع کشتواڑ کے ترقیاتی کمشنر و سینئر سپریٹنڈنٹ آف پولیس کشتواڑ و دیگر آفیسران کے والہانہ استقبال سے ہوا۔ اسکول کے پرنسپل نے خطبہ استقبالیہ پیش کرتے ہوئے مختلف شعبوں میں اسکول کی کامیابیوں پر روشنی ڈالی۔والدین کو بچوں کو دی جانے والی مختلف شعبوں میں دی گئی تربیت کے بارے میں آگاہ کیا گیا تاکہ مستقبل کی تمام ضروریات کے لئے انہیں تیار کیا جا سکے۔

تقریب کی سب سے زیادہ توجہ کا مرکز میگا شو 'دی ڈانس اینڈ میوزک' تھا۔ یہ رقص اور ڈرامے کا امتزاج تھا جس نے سامعین کو مسحور کر دیا۔ اس موقع پر خوبصورت کوریوگرافی ڈانس نے سب کو مسحور کردیا۔