جموں: اسرائیلی فلم ساز اور انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف انڈیا (IFFI) کے جیوری کے سربراہ نادو لیپڈ نے فلم دی کشمیر فائلز پر تبصرہ کرتے ہوئے اس فلم کو ملک میں ایک سیاسی جنگ قرار دیا تھا اور اسے پروپیگنڈہ کہا تھا۔ دی کشمیر فائلز جس میں وادی سے 1990 کے کشمیری پنڈتوں کے اخراج کی مسابقتی تصویر کشی کی گئی ہے، فلم پر لیپڈ کے تبصرہ نے ایک سیاسی تنازعہ کو جنم دیا ہے۔ کشمیری مہاجر پنڈتوں نے جموں میں ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح سے اسرائیل کے فلم ساز نے اس فلم کو پروپیگنڈہ قرار دیا یہ ملک کے خلاف ہے کیونکہ کشمیر فائلز فلم سچائی پر مبنی تھی اور ہم اسرائیلی فلم ساز کے اس بیان کی مخالفت کرتے ہیں۔ Kashmiri Pandits have said that we Condemn the Israeli Filmmaker Statement

کشمیری پنڈتوں نے اسرائیلی فلم ساز کے بیان کی مذمت کی

یہ بھی پڑھیں:

پیر کو گوا میں IFFI کے 53ویں ایڈیشن کی اختتامی تقریب کے دوران جیوری کی رپورٹ کا اشتراک کرتے ہوئے، لیپڈ نے کہا: "عام طور پر، میں کاغذ سے نہیں پڑھتا ہوں۔ اس بار، میں عین مطابق ہونا چاہتا ہوں۔ میں اس سنیما کی بھرپوریت، تنوع اور پیچیدگی کے لیے فیسٹیول کے ڈائریکٹر اور پروگرامنگ کے سربراہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں… بین الاقوامی مقابلے میں 15 فلمیں تھیں - فیسٹیول کی فرنٹ ونڈو۔ ان میں سے چودہ میں سنیما کی خوبیاں تھیں… جن میں واضح بحثیں شروع ہوئیں۔ ہم سب، 15ویں فلم، کشمیر فائلز سے پریشان اور حیران تھے۔ یہ ہمارے لیے ایک پروپیگنڈہ، بے ہودہ فلم کی طرح محسوس ہوا، جو اس طرح کے باوقار فلمی میلے کے فنکارانہ مسابقتی حصے کے لیے نامناسب ہے۔

اسرائیلی فلم ساز اور انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف انڈیا (IFFI) کے جیوری کے سربراہ نادو لیپڈ کے فلم دی کشمیر فائلز پر تبصرے نے ملک میں ایک سیاسی جنگ قرار دیا دی کشمیر فائلز جس میں وادی سے 1990 کے کشمیری پنڈتوں کے اخراج کی مسابقتی تصویر کشی کی گئی ہے، نے ایک سیاسی تنازعہ کو جنم دیا ہے۔ کشمیری مہاجر پنڈتوں نے جموں میں ای ٹی وی بہارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح سے اسرائیل کے فلم ساز نے اس فلم کو پروپیگنڈہ قرار دیا یہ ملک کے خلاف ہے کیونکہ کشمیر فائلز فلم سچ پر مبنی تھی اور ہم اسرائیل کے فلم ساز کے اس بیان کی مخالفت کرتے ہیں۔

واضح رہے کہ پیر کو گوا میں IFFI کے 53ویں ایڈیشن کی اختتامی تقریب کے دوران جیوری کی رپورٹ کا اشتراک کرتے ہوئے، لیپڈ نے کہا: "عام طور پر، میں کاغذ سے نہیں پڑھتا ہوں۔ اس بار، میں عین مطابق ہونا چاہتا ہوں۔ میں اس سنیما کی بھرپوریت، تنوع اور پیچیدگی کے لیے فیسٹیول کے ڈائریکٹر اور پروگرامنگ کے سربراہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں… بین الاقوامی مقابلے میں 15 فلمیں تھیں - فیسٹیول کی فرنٹ ونڈو۔ ان میں سے چودہ میں سنیما کی خوبیاں تھیں. اور واضح بحثیں شروع کیں۔ ہم سب، 15ویں فلم، کشمیر فائلز سے پریشان اور حیران تھے۔ یہ ہمارے لیے ایک پروپیگنڈہ، جو بے ہودہ فلم کی طرح محسوس ہوا، جو اس طرح کے باوقار فلمی میلے کے فنکارانہ مسابقتی حصے کے لیے نامناسب ہے۔