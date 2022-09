پلوامہ: جنوبی کشمیر کے پلوامہ میں واقع گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول پنگلنہ کے ہیڈ ماسٹر سید محمد طاہر کے ریٹائڑمنٹ کے موقعے پر الوداعی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ Farewell Ceremony on the Retirement of Headmaster

اس موقعے پر زونل ایجوکیشن افیسر کاکاپورہ ، پرنسپل گورنمنٹ بوائز ہایر سیکنڈری اسکول پنگلنہ کے علاوہ کاکاپورہ اور پانپورہ زون سے وابستہ اساتذہ کی ایک بڑی تعداد موجود رہی۔

گورنمنٹ گرلزمڈل اسکول کے ہیڈ ماسٹر سید محمد طاہر کے لئے الوداعی تقریب

یہ بھی پڑھیں:Football Trick Shot Artist Shah Huzaib ملیے بیس سالہ فٹ بال ٹرِک شاٹ آرٹسٹ شاہ حزیب سے

جموں وکشمیر ٹیچرس فورم زون کاکاپورہ کی جانب سے اس پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر جموں وکشمیر ٹیچرس فورم کے ایک سینیر عہدیدار نے بتایا کہ اس پروگرام کا مقصد ریٹائرڈ ٹیچر کے لئے الوداعی تقریب کا اہتمام کرنا تھا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی بچوں کے مستقبل سنوارنے میں گزاری۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہوسکتی ہے۔ Farewell Ceremony on the Retirement of Headmaster