کولگام: جنوبی کشمیر کے غیرسرکاری سماجی ادارہ راحت "امید کی ایک کرن" کی جانب سے ضلع کے مختلف علاقوں میں ضرورت مندوں کے درمیان ضروریات کی چیزوں کی تقسیم کی جاسکتی ہے۔اس کے علاوہ ضرورت مندوں کو ہر ممکن مدد کرنے کے فرائض بھی انجام دئیے جاتے ہیں۔Distribution Of School Kits Among Poor And Needy Students In Kulgam

اسی مقصد کے تحت ضلع کولگام کے زون قاضی گنڈ میں میں غیرسرکاری تنظیم راحت "امید کی ایک کرن‘‘ کی جانب سے ہمالین بیلز انٹڑنیشنل اسکول میں ایک تقریب کے دوران مختلف اسکولوں کےطلباءکے درمیان اسکول کٹس کی تقسیم کی۔

ادارہ راحت "امید کی ایک کرن" کے رکن فاروق احمد نے کہاکہ ان کی یہ تنظیم غریب اور ضرورتمندوں کی مدد کرتی ہے۔ تعلیم کو فروغ دینے کے ارادے سے طالبہ ور طلبہ کے درمیان ایجوکیشنل کٹس کی تقسیم کی جاتی ہے۔اس کا مقصد بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کی راہ میں غربت رکاوٹ نا بن سکے

ارشاد احمد نے کہاکہ ہمارے ادارے کا مقصد ہی غریب اور ضرورتمندوں کی مدد کرنا ہے ۔ان کی ضروریات کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اس مقصد بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ Distribution Of School Kits Among Poor And Needy Students In Kulgam