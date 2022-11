ڈوڈہ: جموں و کشمیر کے ضلع ترقیاتی کمشنر ڈوڈہ وشیش پال مہاجن نے ضلع کی 50 لڑکیوں کو ڈی سی آفس کمپلیکس ڈوڈہ سے 5 دنوں کے لئے ہری جھنڈی دکھائی۔ اس مقابلے میں شرکت کرنے والی ٹریکرس نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہاکہ وادی میں اس طرح کے مقابلوں کے انعقاد کی شخت ضرورت ہے۔DC Doda Flags Off 50 Gilrs Trekkers Of The District In Kashmir Valley

ڈی سی ڈوڈہ نے ضلع کی 50 گرلز ٹریکرس کو جھنڈی دکھائی

افتتاحی تقریب میں ایس ایس پی ڈوڈہ عبدالقیوم، اے سی پی/ اے سی آر ڈوڈہ ش اشفاق خانجی، ڈی آئی او ڈوڈہ محمد اشرف، ای او ڈوڈہ نانید سین، ڈی وائی ایس ایس او ڈوڈہ جعفر حسین شیخ اور تمام زیڈ پی ای او اور فیلڈ اسٹاف بھی موجود تھا۔

ڈی سی نے ٹریکرز کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ان سے کہا کہ وہ قدرت کے بہترین مناظر کو دیکھیں اور جنگلات، پہاڑیوں اور مرغزاروں کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوں۔DC Doda Flags Off 50 Gilrs Trekkers Of The District In Kashmir Valley