پلوامہ: جموں و کشمیر میں کئی ایسے سرکاری اسکول ہیں جن میں بچوں کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے طالب علموں کو دوسرے اسکولوں میں منتقل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ طالب علموں کی دوسری جگہ منتقلی کے بعد اسکول کی عمارتیں ویران پڑ جاتی ہیں۔

جموں و کشمیر میں کئی تعلیمی اداروں کی عمارتیں کھنڈر میں تبدیل

جن اسکولوں کے طالب علموں کو دوسرے تعلیمی اداروں میں منقتل کئے جانے کے سبب بیشتر اسکول کی عمارتیں ویران پڑ چکی ہیں ۔ویران عمارتیں جرائم پشیہ افراد اور جانوروں کا محفوظ پناہ میں تبدیل ہو چکی ہے ۔

وہی اگرہم ضلع پلوامہ کی بات کریں تو ایک جانب اگرچہ محمکہ۔تعلیم نے کئی سارے بند سرکاری اسکولوں میں تعلیمی سرگرمیاں دوبارہ بحال کرنے پر کام کر رہا ہے دوسری طرف یکے بعد دیگر تعلیمی ادارے کھنڈر میں تبدیل ہو چکے ہیں۔

اس ضمن میں مقامی لوگوں نے محمکہ تعلیم کے افسران سے اپیل کی کہ یا تو ان اسکولوں کو دوبارہ بحال کیا جائے یا پھر کسی بھی دفتر کو اس میں منتقل کردیا جائے تاکہ اس عمارت کی محفوظ کیا جاسکے۔