بڈگام: وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام میں جموں و کشمیر پولیس نے ضلع کی تمام پولیس یونٹوں میں "یومِ آئین" کی تقاریب منعقد کی۔ اس ضمن میں سب سے بڑی تقریب ضلع پولیس ہیڈ کوارٹر بڈگام میں منعقد کی گئی۔ ڈسٹرکٹ پولیس ہیڈ کوارٹر سمیت دیگر تقاریب میں شرکت کرنے والے پولیس افسران و اہلکاروں نے آئین کے تئیں وفاداری کا خصوصی عہد کیا۔ ایس ایس پی بڈگام نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہمارے آئین کی تمہید ان آئینی نظریات کی روح کو متعین کرتی ہے جو ہمارے ملک کے تمام اداروں اور ہماری قوم کے لوگوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ Budgam police celebrates Constitution Day 2022



بڈگام پولیس نے یوم آئین منایا

انہوں نے کہا کہ یہ دن ہم سب کے لیے بہت زیادہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے اور آج ہم اپنے آپ کو ان عظیم نظریات اور اپنے آئین کی روح کے لیے وقف کر رہے ہیں جب ہم اس تاریخی تقریب کی 73ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ ایس ایس پی بڈگام نے کہا کہ فورس کے ذمہ دار ارکان کی حیثیت سے ہمارے کندھوں پر آئین کی حفاظت اور اسے برقرار رکھنے کی اعلیٰ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم قوم کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کا عہد لے رہے ہیں۔ Budgam police celebrates Constitution Day at all its police units across the district



ڈسٹرکٹ پولیس لائنز بڈگام میں "یوم آئین -2022" بھی منایا گیا جہاں تمام افسران اور اہلکاروں کے ذریعہ عہد لینے کی تقریبات منائی گئیں۔ ایس ڈی پی او آفس خانصاحب میں غلام محی الدین نے افسران اور جوانوں سے آئین کے تمہید کا حلف لیا۔ اسی طرح ایس ڈی پی او آفس چرارِ شریف میں سلیم جہانگیر نے افسران اور اہلکاروں سے آئین کے تمہید کا حلف لیا۔ دریں اثناء ایس ڈی پی او ماگام میں محمد سلیم نے افسران اور اہلکاروں سے آئین کے تمہید کا حلف لیا۔ پولیس کمپوننٹس بڈگام اور چاڈورہ میں تمام افسران اور جوانوں کو ڈی وائی ایس پی آپریشنز بڈگام ڈاکٹر اعجاز احمد ملک اور ڈپٹی ایس پی آپریشنز چاڈورہ محمد انزر شاہ نے بالترتیب آئین کی تمہید کا حلف دلایا۔ ضلع بڈگام کے تمام پولیس اسٹیشنوں اور پولیس چوکیوں پر متعلقہ ایس ایچ اوز اور چوکی افسران نے متعلقہ افسران اور اہلکاروں کو آئین ہند کی تمہید کا عہد کروایا۔

واضح رہے کہ پورے ملک میں ہر سال 26 نومبر کو یوم آئین یا ’سنویدھان دیوس‘ منایا جاتا ہے اس ضمن میں سرکاری اداروں کی جانب سے تقریبات منعقد کی جاتی ہیں جہاں پر آئین کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ وہیں آج بھی اس سلسلے میں ملک بھر کے ساتھ ساتھ وادیٔ کشمیر کے تمام اضلاع کے علاوہ ضلع بڈگام میں بھی حلف برداری کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ یوم آئین ہندوستان کے آئین کو اپنانے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ 26 نومبر 1949 کو ہندوستان کی دستور ساز اسمبلی نے ہندوستان کے آئین کو اپنایا تھا اور یہ 26 جنوری 1950 کو نافذ ہوا تھا۔