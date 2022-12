بڈگام: وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام کے بلاک بی کے پورہ کے پنچایت حلقہ رکھ شالینا میں بلاک دیوس کا انعقاد کیا گیا۔اس موقع پر ڈی ڈی سی سمیت دیگر افسران نے مقامی باشندوں کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا اور ان کی پریشانیوں کو جلد سے جلد دور کرنے کی یقین دہانی کرائیBlock Diwas Held At Panchayat Rakhshalina In Block BK Pora In Budgam

بڈگام کے ڈی ڈی سی ڈاکٹر اکرم اللہ ٹاک نے بلاک دیوس کی صدارت کی۔بلاک دیواس کا پروگرام کشالینا ہائی اسکول میں اہتمام کیا گیا۔پروگرام میں ڈی ڈی سی ممبر بی کے پورہ، سائمہ جان، پی آر آئی اور دیگر ملحقہ گاؤں رکھ شالینا، ٹینگن، سمر بگ اور دیگر ملحقہ دیہاتوں کے معززین نے اے ڈی ڈی سی کو اپنی ضروریات سے آگاہ کیا۔

ضلع بڈگام میں بلاک دیوس کا انعقاد

عوامی شکایات کو صبر سے سننے کے بعدڈی ڈی سی نے مقامی باشندوں کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا اور ان کی پریشانیوں کو جلد سے جلد دور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔

اے ڈی ڈی سی نے کہا کہ آبپاشی کی نہروں کی صفائی کے لئے 23 لاکھ روپے کی رقم منظور کر لی گئی ہے ۔پادشاہ باغ ندی کی صفائی کو یقینی بنانے کے لئے تمام تر کوششیں کی جائیں گی۔

انہوں نے سی ای او بڈگام کو ہدایت دی کہ وہ ہائی اسکول رکھ شالینا کو ہائر سیکنڈری سطح تک اپ گریڈ کرنے کی کوشش کریں۔ علاوہ ازیں طلباء کے لئے کونسلنگ سیشن کا انعقاد کریں تاکہ انہیں بہتر تعلیمی سہولیات کے بارے میں جانکاری فراہم کی جائے اور اس سے استفادہ ہو۔ Block Diwas Held At Panchayat Rakhshalina In Block BK Pora In Budgam