جموں: جموں و کشمیر کی سیاست میں نئی سیاسی جماعتوں کا وجود کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اسمبلی انتخابات میں لوگوں کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان کے لئے کون پارٹی صحیح ہے۔ ان تمام باتوں کا اظہار بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈر اور ڈی ڈی سی ممبر انجینیر اعجاز حسین کیا۔

انہوں نے کہا کہ ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے، یہاں ہر کسی کو اپنی بات رکھنے اور سوچنے کی آزادی ہے، لیکن لوگ بہتر جانتے ہیں کہ کون سی پارٹی ان کے لئے بہتر ہے۔ BJP leader criticism of political parties in Jammu and Kashmir



اعجاز حسین نے کہا کہ بیشتر سیاسی پارٹیوں نے جموں کشمیر کے لوگوں کو دھوکہ دہی کرکے حکومت کو اپنے مفاد کے لئے استعمال کیا۔ لیکن اب لوگ سمجھدار ہو چکے ہیں۔ اب اسی نماٸندہ یا پارٹی کو سامنے لائینگے جو جموں و کشمیر کی تعمیر وترقی کے لئے کام کرے گا۔



انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر میں کچھ نٸ سیاسی جماعتیں سامنے آرہی ہیں جو پہلے کسی اور جماعت کا حصہ تھیں، تاہم وہاں سے اپنا مفاد حاصل کرنے کے بعد اب نٸ جماعت تشکیل دی ہے تاکہ لوگوں کو استعمال کر کے اپنا سیاسی مفاد حاصل کیا جاسکے۔



اعجاز حسین نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی جموں کشمیر میں بہترین ڈھنگ سے تعمیر و ترقی کا کام کر رہی ہے اور آنے والے الیکشن میں بھارتیہ جنتا پارٹی یہاں اپنی حکومت قاٸم کرے گی۔



انہوں نے مزید کہا کہ سیاسی مفاد حاصل کرنے کے لئے کچھ جماعتیں آرٹیکل 370 اور 35 اے کو وآپس لانے کی باتیں کرکے لوگوں سے ووٹ لینا چاہتی ہیں جو لوگوں کے ساتھ سراسر دھوکہ ہے۔ BJP leader criticism of political parties in Jammu and Kashmir



انہوں نے کہا کہ ایسی جماعتیں اب یہاں کے نوجوانوں کو زیادہ دیر تک بیوقوف نہیں بنا سکتی ہے، بلکہ یہاں کے نوجوان اب اپنا مسقبل بنانا بالکل اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ انہیں کس جماعت کو سامنے لاکر اپنی زندگی کو ترقی یافتہ بنانا ہے۔