سرینگر: جموں و کشمیر کے ضلع سرینگر مضافات کے پاتھ چوک میں محکمہ ایکسائز نے شراب کی دکان کو منظوری دے دی جس سے حکمران جماعت بی جے پی بیک فٹ پر آگئی ہے، حالانکہ بی جے پی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ 'بھارتیہ جنتا پارٹی ہمیشہ سے شراب مخالف رہی ہے، تاہم جموں و کشمیر حالیہ دنوں میں مرکزی حکومت کے زیرانتظام ہے۔ گذشتہ سال پانتھ چوک سرینگر میں انتظامیہ نے ایک یاتری بھون کا تعمیر کرایا تھا جس میں امرناتھ یاتریوں کے لیے مختلف انتظامات کیے گئے ہیں اور اب اسی مقام پر انتظامیہ نے شراب کی دکان کھولنے کی منظوری دی ہے۔ BJP AND NC on Wine Shops in srinagar

اس حوالے سے بی جے پی کے ترجمان الطاف ٹھاکر نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 'پانتھ چوک میں جس مقام پر شراب کی دکان کھولی گئی ہے اس کے نزدیک دو اسکولز ہیں اور یہ کوئی سیاحتی یا تفریحی مقام نہیں ہے۔ اس لیے انتظامیہ اس دکان کو وہاں سے کہیں دور کسی سیاحتی مقام پر منتقل کرے۔