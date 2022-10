پلوامہ :وادی کشمیر کے دیگر حصوں کی طرح ضلع پلوامہ کے کئی علاقوں میں لوگ پینے کا صاف پانی کی عدم دستیابی کے لئے اکثڑ و بیشتر احتجاجی مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں۔After one Year Clean Drinking Water Was Provided To The Population Of The Nikes In Pulwama

پلوامہ ضلع کے باشندوں کو ایک سال پینے کا صاف پانی ملا

وہی ضلع پلوامہ کے نکاس کے علاقے کے لوگ بھی پچھلے ایک سال سے پینے کے صاف پانی سے محروم تھے۔ اس کی وجہ سے انہیں کافی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔آج ایک سال گزرنے کے بعد جل جیون مشن کے تحت علاقے کو پینے کا صاف پانی فراہم کیا گیا۔ اس پر علاقے کے لوگوں نے انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔

علاقے میں اب دو واٹر اریزر وائر تعمیر کئے گئے جبکہ علاقے میں جل جیون مشن کے تحت ایک نئی پائپ لائن بھی بچھائی جائیں گی جہاں سے اب اس آبادی کو پینے کا صاف پانی فراہم کیا جارہا ہے۔

اس ضمن میں مقامی لوگوں نے ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے کہاکہ ہمارے علاقے میں پینے کے صاف پانی کی عدم دستیابی سے کافی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا ۔ہم گندا پانی پینے پر مجبور تھے۔انہوں نے ضلع انتظامیہ اور محمکہ پی ایچ اے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اب ہمارے علاقے میں پینے کا صاف پانی فراہم کیا گیا۔

واضح رہے کہ جل جیون مش کو ملک کے ساتھ ساتھ جموں وکشمیر میں بھی سال 2019 میں لاگو کیا گیا تھا اس کے تحت ہر گھر تک نل کے ذریعہ پانی پہچانا ہے۔