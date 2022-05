وادیٔ کشمیر کو قدرت نے کئی انگنت نعمتوں سے نوازا ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ وادی کی سر زمین سے کئی نایاب چیزوں کی پیداوار ہوتی ہے، جن میں خاص طور پر سیب، اخروٹ، زعفران اور دیگر اقسام کے لذیذ میوے سر فہرست ہیں، جموں و کشمیر کی بیشتر آبادی شعبۂ باغبانی پر منحصر ہے جس سے وادی کے ہزاروں لوگوں کی روزی روٹی چلتی ہے۔ Ten years on, Bijbehara fruit market incomplete۔ اس کے باوجود وادیٔ کشمیر کے کئی اضلاع ایسے ہیں جہاں آج بھی پیداوار کو فروخت کرنے کے لیے منڈیوں کی عدم دستیابی ہے، جن میں خاص طور پر ضلع اننت ناگ سرِفہرست ہے اور اسی کی وجہ سے کشمیر کے لوگ کشمیر میں پیدا ہونے والے میوؤں کو فروخت کرنے کے لیے ملک کی مختلف ریاستوں کی منڈیوں کا رخ کرتے ہیں جس سے انہیں شدید پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ Unavailability of fruit markets in Anantnag

میوہ صنعت سے وابستہ تاجروں کے مطابق 2010 میں انہوں نے کافی جدو جہد کی تھی کہ ضلع اننت ناگ میں ایک بڑے پیمانے کی منڈی بنائی جائے، جس کے بعد حکومت نے ایک منصوبے کے تحت بجبہاڑہ کے جبلی پورہ علاقے میں ایک جدید ترین فروٹ منڈی بنانے کا فیصلہ لیا، تاہم بدقسمتی سے دس سال کا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی منڈی کا تعمیراتی کام مکمل نہیں ہوسکا۔

اس حوالے سے میوہ صنعت کی تجارتی انجمن کے صدر نے بتایا کہ انہوں نے 2010 میں فروٹ منڈی کی مانگ کو لیکر کافی جدو جہد کی تھی اور حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ علاقے میں ایک بڑی فروٹ منڈی قائم کی جائے، جس کے بعد اس وقت کی حکومت نے ایک منصوبے کے تحت 2013 میں بجبہاڑہ کے جبلی پورہ علاقے میں ایک جدید ترین فروٹ منڈی بنانے کا فیصلہ کیا۔ بعد ازاں اس مقصد کے لیے تقریباً ساڑھے چار سو کنال اراضی کو فروٹ منڈی کے لیے مختص کیا گیا لیکن آج طویل عرصہ گزرنے کے باوجود بھی منڈی کا کام پایۂ تکمیل تک نہ پہنچ سکا۔ Ten years on, Bijbehara fruit market incomplete

محکمۂ باغبانی کے پلاننگ اور مارکیٹنگ ونگ کے مطابق ضلع میں بڑے پیمانے کی منڈی میسر نہ ہونے سے کاشتکاروں کو کئی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہاں سے میوہ بیچنے کے لیے تاجروں کو مختلف اضلاع کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے ای ٹی وی بھارت کی نمائندہ نے فون پر ایریا مارکٹنگ آفیسر اے ایم شاہ سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ منڈی کا مسئلہ اس وقت عدالت میں زیر غور ہے، اس لیے وہ منڈی کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے قاصر ہیں۔ اب دیکھنا ہوگا کہ عدالت میں کب تک اس مسئلے کا حل نکلتا ہے اور یہ منڈی پایۂ تکمیل تک پہنچتی ہے۔