ایٹا نگر:۔ بھارتی فوج نے شہداء کے ناموں کے ساتھ ان کی تصاویر بھی جاری کیں۔ ان کی شناخت میجر وکاس بھمبھو، سی ایف این ٹیک ایون (اے ای این) اشون کے وی، این کے (او پی آر) روہتاشو کمار، میجر مصطفی بوہرا اور حولدار (او پی آر) بیریش سنہا کے طور پر کی گئی ہے۔Rescue Mission Ends With Recovery Of Bodies In Itanagar

تیز پور میں مقیم وزارت دفاع کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل اے ایس والیا نے کہا کہ پانچویں شخص کی لاش کی بازیابی کے ساتھ تلاش اور بچاؤ آپریشن ختم ہو گیا ہے۔ بہادر شہیدوں کے اہل خانہ سے میری گہری تعزیت کی گئی۔

انہوں نے کہا کہ آرمی ایوی ایشن کا ایک ہیلی کاپٹر جمعہ کو اروناچل پردیش کے اپر سیانگ ضلع میں توٹنگ کے قریب جنگل والے علاقے میں گر کر تباہ ہونے سے چند لمحے پہلے، پائلٹوں نے ہوائی ٹریفک کنٹرول کو 'مے ڈے کال' ریڈیو کیا تھا۔

دفاعی ذرائع نے کہا کہ حادثے سے پہلے، ایئر ٹریفک کنٹرول (اے ٹی سی) کو ایک کال موصول ہوئی تھی جس میں تکنیکی یا مکینیکل خرابی کی اطلاع دی گئی تھی۔ یہ کورٹ آف انکوائری کی توجہ کا مرکز بنے گا، جو فوری طور پر حادثے کی وجہ کی تحقیقات کے لئے تشکیل دی گئی ہے۔

انہوں نے کہا کہ فلائٹ آپریشن کے لئے موسم اچھا ہے۔ پائلٹوں کے اے ایل ایچ -ڈبلیو ایس آئی پر 600 سے زیادہ مشترکہ پرواز کے اوقات تھے اور ان کے درمیان 1800 سے زیادہ سروس پرواز کے اوقات تھے۔ انہوں نے کہا کہ طیارے کو جون 2015 میں سروس میں لایا گیا تھا۔Rescue Mission Ends With Recovery Of Bodies In Itanagar