حمیر پور:کلکٹر دیوستویتا وانیک نے اپنی ہدایت میں کہا کہ وزیر اعظم کی حفاظت کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیاہے۔Paragliding And Drone Banned During PM Modi Visit To Himachal Pradesh

اس کے تحت بدھ کوسجان پور ٹیرا میں نو نومبر کی صبح آٹھ سے شام پانچ بجے تک ڈرون، پیراگلائڈنگ اور دیگر غیر قانونی اڑانیں بند رہیں گی۔

یہ بھی پڑھیں:Mohan Bhagwat in Bihar آر ایس ایس رہنما موہن بھاگوت کا بہار دورہ 9 نومبر کو

انھوں نے کہا کہ یہ پابندی پو رے سجان پور قصبے اور گرام پنچایت کے تہرا میں نافذ ہوگا۔حکم کو نہ ماننے والوں کیخلاف سخت کاروائی کی جائے گی۔Paragliding And Drone Banned During PM Modi Visit To Himachal Pradesh