احمدآباد: زکوٰۃ اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سے ایک ہے جو ہر صاحب نصاب شخص پر واجب ہے۔ اس کا بنیادی مقصد غریبوں کی مدد، معاشرتی فلاح و بہبود اور مستحق لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا کرنا ہے۔







اس تعلق سے آج احمدآباد کی قریش مسجد کے امام مفتی محمد ارشد قریشی نے نے بتایا کہ ماہ رمضان کے دوران ہر صاحب نصاب شخص پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، جب کہ فطرہ ہر شخص پر واجب ہوتی ہے۔ جس کے پاس سونا، چاندی، نقدی، کے علاوہ آپ کے ملکیت میں جتنا سرمایا ہو ان سب پر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہوتی ہے، یعنی جن لوگوں کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی یا ساڑھے سات تولہ سونا ہو تو ایسے افراد پر زکوٰۃ واجب ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ جو مسلمان صاحب نصاب ہیں، ان پر یہ واجب ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں نماز عید سے قبل فطرہ ضرور ادا کریں، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہوں، انہوں نے مزید کہا کہ صدقہ فطرہ کے سب سے زیادہ حقدار قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں جیسے آپ کے بھائی یا ان کی اولادیں، آپ کی بہنیں یا ان کی اولادیں۔ اس کے علاوہ دوسرے رشتے داروں کو بھی دیا جاسکتا ہے لیکن دادا دادی نانا نانی ماں باپ اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اگر آپ کے رشتہ دار یا خاندان میں کوئی مستحق نہیں ہے تو پھر جو پڑوسی، غریب، مسکین، یتیم، مسافر محتاج، بے سہارا ہیں وہ اس کے حقدار ہیں۔