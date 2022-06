عالمی وبا کوورنا وائرس کے بعد رواں برس عازمین حج ملک کے مختلف ریاستوں سے سعودی عرب کے لئے روانہ ہونگے،ادھر ریاست گجرات کے شہر احمد آباد ایئر پورٹ پر خصوصی انتظامات کئے گئے ہیں،احمدآباد سے عازمین کو لے کر بیس جون سے طیارہ اڑان بھرے گا۔



دراصل سال 2019 میں گجرات سے 12000 لوگوں نے فریضہ حج اداکیا تھا،دوہزرا انیس کے مقابلہ رواں برس ریاست گجرات کے حج کوٹہ میں کمی کی گئی ہے،صرف تین ہزار عازمین سفر حج پر روانہ ہونگے-Gujarat Hajj Committee is Committed to Facilitate Hajj pilgrims



اس تعلق سے گجرات حج کمیٹی کے سیکرٹری امتیاز گھانچی نے کہا کہ 20 جون سے 29 جون تک گجرات کے عازمین سفر حج کے لئے روانہ ہونگے،روزانہ کی بنیاد پر احمد آبادا بین اقوامی ہوائی اڈہ سے طیارہ سعودی کے لئے اڑان بھرے گا،جس کے لیے احمد آباد ایئرپورٹ ٹرمینل 3 کے باہر پانچ خیمے لگائے جائیں گے، جہاں عازمین حج کو آرام اور نماز کے لیے سہولت فراہم کی جائے گی،اس کے علاوہ عازمین حج کے لئے خصوصی چیک ان اور امیگریشن کاونٹر بھی قائم کیا جائے گا۔

انہوں نے مزید کہا کہ رواں برس احمدآباد ایئر پورٹ کے احاطہ میں عازمین حج کے لیے خیمے لگاے گیے ہیں، ہوائی اڈے کے حکام عازمین حج کے لئے خصوصی انتظام بھی کر رہے ہیں. ایئرپورٹ اتھاریٹی سے مذکورہ امور کے متعلق متعدد دفعہ بات چیت بھی ہوئی ہے،گجرات حکومت،گجرات حج کمیٹی کے ساتھ ساتھ احمد آباد ایئرپورٹ کے عملے نے بھی عازمین حج کے میں آسانی کے پیش نظر کئی سہولیات مہیا کی ہیں۔