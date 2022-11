احمدآباد:گجرات کے احمدآباد کے جھولتا مینارہ علاقے میں مصطفی رضا اکیڈمی کی جانب سے موربی کیبل پل گرنے کے حادثے میں ہلاک ہونے والے لوگوں کو خراج عقیدت پیش کی گئی. Mustafa Raza Academy Condalence Meeting On Morbi Cable Bridge In Ahmedabad In Gujrat

مصطفیٰ رضا اکیڈمی کی جانب سے موربی کیبل برج سانحہ میں ہلاک ہونے والوں کو خراج عقیدت

مصطفی رضا اکیڈمی کے رکن اور گومتی پور علاقے کے کونسلر اقبال شیخ نے کہا کہ آج مصطفی رضا اکیڈمی کی جانب سے موربی میں جو حادثہ ہوا 130 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ آج سبھی مذاہب کے رہنما یہاں یہ ایک ساتھ مل کر ان لوگوں کے لئے خراج عقیدت پیش کررہے ۔ہم نے دعا کی جو بھی لوگ اس اس حادثے کا میں ہلاک لوگوں کی روح کو سکون عطا فرمائے۔ان کے اہل خانوں کو صبر عطا فرمائے ۔اس سے زیادہ اس موقع پر اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ہم نے حکومت اس حادثے کے لئے ذمہ دار لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔

وہی سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والے ایک مذہبی رہنما نریندر سنگھ نے کہا کہ موربی میں جو حادثہ ہوا وہ قدرتی ہے یا انسانوں کی غلطی سے ہوا اس پر بحث چھڑ گئی ہے ۔لیکن دنیا جانتی ہے کہ یہ قدرتی نہیں ہے بلکہ انسانوں کی غلطی کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ اس حادثے میں کسی نے اپنی ماں کو کھویا، کسی نے اپنے بیٹے کو کھویا ہے کسی نے بہن کو کھویا ۔ کسی کی تو پوری فیملی اس حادثے میں ہلاک ہو گئی۔Mustafa Raza Academy Condolence Meeting On Morbi Cable Bridge In Ahmedabad In Gujrat