احمدآباد:مائناریٹی کوآرڈینیشن کمیٹی گجرات کے کنوینر مجاہد نفیس نے کہا کہ گجرات کے کچھ کے جکھاؤ او بیٹ دوارکہ کا پور بندر میں گزشتہ پندرہ دنوں میں غیرقانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے ۔

انہوں نے کہاکہ انتظامیہ کی اس کارروائی میں درجنوں مکانات اور دکانوں کو منہدم کئے گئے ہیں ۔دوارکہ میں جو منہدم کاروائی ہوئی وہ ایک طرفہ تھی مسلمانوں کو نشانہ بنا کر کیا گیا۔ پور بندر میں جو ہوا اس میں بھی مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا کیا۔

مائناریٹی کوآرڈینیشن کمیٹی متاثرین مچھواروں کی قانونی مدد کرے گی

ان کاکہنا ہے کہ جکھاو میں مچھوارا برادری کے غریب ہندو مسلم دونوں برادری کے لوگوں کے مکانات منہدم کئے گئے ۔ ہم لوگوں نے اس بات کو بہت ہی سنجیدگی سے لیا کیا۔ اسی وجہ سے آج جکھاو اور پور بندر کے کچھ مچھوارے ہم سے ملاقات کرنے بھی آئے۔ ان کی بات کو ہم نے سنی۔مائناریٹی کارڈینیشن کمیٹی کی جانب سے اس پورے معاملے کو سرکار کے سامنے اٹھائے جائیں گے ۔ ضرورت پڑی تو گجرات ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا گے.

گجرات ہائی کورٹ کے وکیل آنند یاگنک نے کہا کہ اچانک حکومت نے جکھاو، بیٹ دوارکا پور بندر میں غیرقانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے درجنوں مکانات منہدم کر دئیے ۔مسلمان کہاں جائیں گے ۔ہم کی ہر ممکن مدد کرنے کی کوشش کریں گے جس میں قانونی کارروائی بھی شامل ہے ۔