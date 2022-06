احمد آباد، گجرات: گجرات میں اب تک اقلیتی وزارت نہیں بنائی گئی ہے۔ ایسے میں گجرات وقف بورڈ، اقلیتی مالیاتی و ترقیاتی کارپوریشن اور گجرات حج کمیٹی کو ایک وزارت کے تحت چلانے کے تعلق سے مائناریٹی کوآرڈینیشن کمیٹی گجرات نے وزیراعلیٰ گجرات کو مکتوب بھیجا ہے۔ Ministry of Minority Affairs, Letter CM Gujarat اس مکتوب میں مائناریٹی کوآرڈینیشن کمیٹی گجرات کے کنوینر مجاہد نفیس نے لکھا ہے کہ گجرات میں اقلیتی امور کی کوئی وزارت نہیں ہونے کی وجہ سے اقلیتی برادری کے متعلق مختلف محکمے 3 وزارتوں کی نگرانی میں ہے. جس میں 1. گجرات وقف بورڈ قانون محکمہ کے زیر انتظام ہے۔ 2. حج کمیٹی جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے زیر انتظام ہے۔ 3. اقلیتی مالیاتی و ترقیاتی کارپوریشن کی اسکیموں کا عمل، مرکز کی حمایت یافتہ اسکالرشپ اسکیم، پندرہ نکاتی پروگرام کا نفاذ گجرات میں سماجی انصاف اور امپاورمنٹ کا محکمہ کرتا ہے۔ Letter to the Chief Minister of Gujarat For Ministry of Minority Affairs

گجرات میں منسٹری آف اقلیتی امور قائم کرنے کے لیے وزیر اعلی گجرات کو. مکتوب

انہوں نے مزید لکھا ہے کہ انتظامی نقطۂ نظر اور عوام کی سہولیات کے لیے اگر اقلیتی امور کے لیے بنائے گئے یہ تمام ادارے کسی ایک وزارت یا محکمہ کی سرپرستی میں چلائے جائیں تو انتظامیہ اور عوام الناس کو بھی سہولت میسر ہوگی اور وزارت نہیں ہونے کی وجہ سے گجرات کی 11.5 فیصد اقلیتیں بشمول مسلمان جین، عیسائی، سکھ، بدھ، پارسی اور یہودی وغیرہ ٹھوس ترقیاتی کاموں سے محروم جو ہیں، انہیں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔



یہ بھی پڑھیں:



اس تعلق سے مائناریٹی کوآرڈینیشن کمیٹی گجرات کے کنوینر مجاہد نفیس نے وزیراعلیٰ گجرات، چیف سیکریٹری اور قائد حزب اختلاف کو ایک خط بھیجا ہے جس میں مطالبہ کیا ہے کہ 11.5 اقلیتوں کی ترقی کے لیے دیگر ریاستوں کی طرح گجرات میں بھی منسٹری آف اقلیتی امور قائم کیا جائے اور گجرات میں اقلیتوں کی تعداد کے مطابق ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ گجرات وقف بورڈ، گجرات حج کمیٹی اور گجرات اقلیتی مالیاتی و ترقیاتی کارپوریشن اور مرکزی پروجیکٹس کو ایک ہی وزارت کی سرپرستی میں انجام دیا جائے۔