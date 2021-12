احمدآباد: سعودی عرب میں گزشتہ دنوں تبلیغی جماعت پر پابندی عائد Tablighi Jamaat Ban in Saudi کرنے کے حوالے سے آج جمعیت علمائے ہند گجرات کے جنرل سیکریٹری نثار احمد انصاری نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔



نثار احمد انصاری نے اس تعلق سے کہا کہ 'تبلیغی جماعت پر پابندی Tablighi Jamaat Ban in Saudi لگانا ایک عالمی سازش ہے۔ سعودی عرب کے پرنس سلمانPrince Salman of Saudi Arabia کا خیال ماڈرنآئزیشن کی طرف ہے وہ ملک کو ماڈل بنانا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں جانتے کہ اسلام خود الٹرا ماڈرن ہے۔ وہ دنیاوی جگمگاہٹ کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔





انہوں نے مزید کہا کہ تبلیغی جماعت Tablighi Jamaat ایک ایسی جماعت ہے جو بلا کسی مسلک کہ سماج سدھارنے کا کام کرتی ہے، تبلیغی جماعت کا کام کیا ہے؟ تبلیغی جماعت نماز پڑھنے، سچ بولنے، بری عادت سے پرہیز کرنے اور ایک اچھا انسان بننے پر زور دیتی ہے۔

نثار احمد انصاری نے کہا کہ ایسی جماعت جو قوم کو اچھی راستہ بتاتی ہو اس پر پابندی لگانے کی کوئی بات کرتا ہے تو جماعت اسلامی اس کی مخالفت کرے گا۔