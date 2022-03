گجرات حکومت نے ریاست میں گجراتی زبان کو فروغ دینے کے لیے ایک اہم فیصلہ کیا ہے۔ گجرات کے تمام سرکاری دفاتر، کیمپس اور عوامی مقامات پر تحریری طور پر گجراتی زبان کا استعمال لازمی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ Gujarati language compulsory in Govt Office

احمدآباد میونسپل کمیشنر لوچن سہرا نے ایک سرکلر جاری کیا جس میں تمام میونسپل کارپوریشن کے کمشنرز کو اس معاملے پر عمل درآمد کرنے کے اطلاع دی گئی اور انہیں بتایا گیا کہ نجی ملکیتی، سرکاری دفاتر اور عوامی مقامات پر گجراتی زبان میں لکھنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔'

اس تعلق سے احمدآباد میونسپل کمشنر لوچن سہرا نے ایک سرکلر میں کہا کہ 'تمام ڈپٹی میونسپل کمشنر، زونل آفسر، چیف افسران کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ احمد آباد میں گجراتی زبان کے وسیع پیمانے پر استعمال کے انتظامات کرنے کے لیے اپنے محکمے کے متعلقہ افسران اور ملازمین کو نوٹس دیں اور ایک کاپی نوٹس بورڈ پر شائع کریں۔'

احمدآباد میونسپل کمشنر لوچن سہرا نے ایک سرکلر جاری کرتے ہوئے لکھا ہے کہ 'گجرات حکومت کے دفاتر اور عوامی مقامات پر انگریزی ہندی کے ساتھ گجراتی زبان کا استعمال لازمی قرار دیا جائے۔'