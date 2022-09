احمدآباد: انجمن اسلام ہائی اسکول کے پرنسپل ایم ایم غوری نے کہا کہ احمدآباد میں ہمارا 138 سال قدیم اسکول ہے ۔اسکول بچوں کی تعلیم و تربیت دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ بچے کھیل کے میدان میں آگے بڑھیں۔ اس لئے مختلف کھیلوں کو سکھاتی ہے اور قومی سطح کے کھیل مقابلوں میں یہاں کے بچے حصہ بھی لیتے ہیں.Anjum Islam High School Perform Well In Sport Maha Kumb In Ahmedabad

کھیل مہا کمبھ 2021 کے لئے انجمن اسلام ہائی اسکول کو تیسرا انعام

انہوں نے کہاکہ ایسے میں انجمن اسلام ہائی اسکول کے 150 سے زائد طلبا نے سال 2021 میں کھیل مہا کمبھ میں حصہ لیا تھا۔اس میں بچوں نے جوڈو، کراٹے، کشتی ،بوکسنگ ،ایتھلیٹک ،جیسے کھیلوں میں گولڈ میڈل تک حاصل کیا تھا. جمعہ بھائی ملک اسکول کے کوچ ہیں ۔وہ بچوں کو تربیت دیتے ہیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ 25 برسوں سےجمعہ بھائی ملک ہمارے اسکول کے ٹیچر طلباکو مختلف کھیلوں کو سکھاتے ہیں۔طلبا ان سے تعلیم حاصل کرکے ضلع، ریاستی سطح پر چیمپین بنے ہیں۔ ان کی محنت سے 15 ستمبر کو کھیل مہا کمبھ 2021 کے لئے گجرات حکومت کی جانب سے انجمن اسلام ہائی اسکول کو تیسرا مقام ملا۔ اور 75000 روپے و ایوارڈ دیے گئے ۔Anjum Islam High School Perform Well In Sport Maha Kumb In Ahmedabad