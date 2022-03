اس تقریب کو منی گام پارک کے قریب ایس ایس پی گاندربل نکھل بورکر نے ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ تقریب میں 15 سے زیادہ کھلاڑیوں نے جوش و خروش سے حصہ لیا۔ اس تقریب کا مقصد ایڈونچر ٹورازم اور دیگر آف روڈ سرگرمیوں کو فروغ دینا تھا، جسے گاندربل پولیس نے ایکسٹریم آف روڈز کے تعاون سے اسنو ایڈونچر ٹورازم Snow Adventure Tourism کے ایک حصے کے طور پر منعقد کیا۔

Snow Drive In Ganderbal: گاندربل پولیس اور سول انتظامیہ کے تعاون سے سنو ڈرائیو کا اہتمام

اس موقع پر ایس ایس پی نے کہا کہ اس طرح کی تقریبات کے انعقاد کا مقصد کھلاڑیوں کے صلاحیت کو نکھارنا ہے اور لوگوں کے ساتھ رشتوں کو مضبوط کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نوجوانوں کو کھیلوں کی طرف راغب کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گی اور اس مقصد کے لیے مختلف سطحوں پر اس طرح کی تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا۔ SSP Ganderbal On Snow Drive

ایس ایس پی گاندربل نے مزید کہا کہ جے کے پی ایک نئی اسپورٹس پالیسی New Sports Policy In Jammu And Kashmir متعارف کر رہا ہے, جس کے تحت مختلف سطحوں پر کھیلوں سے وابستہ افراد کی حوصلہ افزائی کے لیے مختلف اقدامات کیے جائیں گے۔

اس موقع پر ایس ایس پی گاندربل نکھل بورکر کے علاوہ اے ایس پی گاندربل فیروز یحییٰ، ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر غلام حسن، ڈی ایس پی مظفر احمد، ایس ایچ او لار گلزار احمد اور دیگر افراد موجود رہے۔ Snow Drive In Ganderbal