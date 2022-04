وسطی کشمیر کے مشہور سیاحتی مقام سونہ مرگ کے تھاجواس نالہ پر بنے پانچ عارضی پلوں کی حالت انتہائی خستہ ہو چکی ہے۔ Dilapidated Bridges of Thajwas, Sonamarg, Cause of Concern لکڑی کے بنے عارضی پل مقامی باشندوں سمیت سیاحوں کے لیے وبال جان بن چکے ہیں۔ خستہ حال پل کبھی بھی کسی بڑے حادثہ کا موجب بن سکتے ہیں۔

خستہ حال پُل سیاحوں کے لیے وبال جان

ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے مقامی باشندوں نے بتایا کہ تھاجواس نالہ پر بنے لکڑی کے پل کئی برس قبل تعمیر کئے گئے ہیں۔ Dilapidated bridges of Thajwas, Sonamarg, Cause of Concern جن کی گزشتہ برس سونہ مرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے مرمت بھی کی تھی لیکن موسم سرما کے دوران شدید برفباری کی وجہ سے پل خستہ ہو چکے ہیں۔ وہیں ان پلوں پر روزانہ سینکڑوں سیاحوں اور سیاحت سے وابستہ لوگوں کا گزر ہوتا ہے۔ خستہ حال پلوں کے سبب نہ صرف سیاحوں اور مقامی باشندوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ پل ڈہہ جانے یا ٹوٹنے سے جان و مال کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔

سیاحت سے جڑے افراد نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ سونہ مرگ جیسے مشہور سیاحتی مقام اور اسکے دلفریب قدرتی نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہزاروں سیاح یہاں کا رخ کرتے ہیں، تاہم خستہ حال سڑکوں اور پلوں کے سبب انہیں سخت مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ Dilapidated bridges of Thajwas Irks Touristsانہوں نے محکمہ سیاحت و انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ’’سیاحت کو فروغ، سیاحتی مقامات کی شانہ رفتہ بحال کرنے کے صرف بلند و بانگ دعوے کیے جاتے ہیں، تاہم زمین سطح پر ٹھوس اور سنجیدہ اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے۔‘‘ سیاحت سے جڑے لوگوں نے انتظامیہ سے تھاجواس، سونہ مرگ کے خستہ حال پلوں کی فوری طور مرمت کا مطالبہ کیا ہے۔