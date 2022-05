سرینگر: مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں و کشمیر میں بدھ کو سری نگر-لداخ ہائی وے کے زوجیلا پاس پر ایک گاڑی سڑک سے پھسل کر گہری کھائی میں گرجانے سے نو افراد ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا۔پولیس نے بتایا کہ کارگل سے سون مرگ جانے والی ایک تویرا کار سڑک سے پھسل کر سری نگر-لداخ ہائی وے پر چنی نالہ مندر موڑ پر 600- 500 فٹ گہری کھائی میں گرگئی۔Accident on Srinagar-Ladakh highway



پولیس نے بتایا کہ گاڑی کے ڈرائیور سمیت سات افراد کی موت ہوگئی جبکہ ایک زخمی شخص کو علاج کے لیے شیر کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز (ایس کے آئی ایم ایس) سری نگر بھیجا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ واضح نہیں ہوسکا ہے کہ حادثے کا شکار ہونے والی گاڑی میں کتنے افراد سوار تھے۔ Seven killed in road accident



جموں و کشمیر پولیس، فوج، بیکن اور مقامی لوگوں نے جائے موقع پر پہنچ کر بچاؤ مہم شروع کی۔ جموں و کشمیر کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر عامر علی نے کہا، "سرینگر-لداخ ہائی وے کے زوجیلا پاس پر ایک تویرا کار گہری کھائی میں گرجانے سے سات سے آٹھ افراد کی موت ۔ پولیس، فوج، بیکن، مقامی افراد موقع پر پہنچے۔ Accident at Zojila pass

