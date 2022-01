ہر سال 25 جنوری کو سال 1998 میں پیش آنے والا ایک ناقابل فراموش اور خونین واقعہ وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع کے ایک گاؤں وند ہامہ میں مقامی لوگوں کی یادوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ دو دہائیاں گزرنے کے باوجود بھی اس سفاکانہ واقعہ کی یادیں تازہ ہیں جب نقاب پوش بندوق برداروں نے اس گاؤں میں اقلیتی برادری سے وابستہ 23 کشمیری پنڈتوں کو بے رحمی سے قتل کر دیا تھا۔ 1998 Wandhama Massacre

جنوری 1998 وادیٔ کشمیر کا سیاہ دن

یہ وحشتناک واقعہ 25 اور 26 جنوری 1998 کی درمیانی رات میں پیش آیا تھا۔ حالانکہ پنڈت فرقے سے وابستہ آبادی کی اکثریت 1989 میں ہی کشمیر چھوڑ کر چلی گئی تھی لیکن وندہامہ کے اس گاؤں میں چار پانچ کنبے مقامی مسلمانون کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی کزاررہے تھے۔ مقامی لوگوں کے مطابق، وہ اس رات مقامی مسجد کے اندر تراویح کی نماز ادا کر رہے تھے جب انہوں نے گولیاں چلنے اور چیخنے چلانے کی آوازیں سنیں۔ وہ ماہ رمضان کی شب قدر تھی جب اس گاؤں میں خون کی ہولہ کھیلی گئی۔ لوگوں کو پہلے گمان گزرا کہ یوم جمہوریہ کے پس منظر میں کہیں تصادم ہوا ہو لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان گولیوں سے انہی کی بستی کے کئی انسانی سینے چھلنی کردیئے گئے ہیں۔ ڈر کے مارے کوئی نمازی مسجد سے باہر قدم نہیں رکھ سکا۔ 23 Kashmiri Pandits were killed in the dead of night

جنوری 1998 وادیٔ کشمیر کا سیاہ دن

مقامی لوگوں کاکہنا تھا کہ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا جب ہم نماز پڑھ رہے تھے اور باہر سے ہماری عورتیں آئیں اور کہا کہ مندر سمیت پنڈتوں کے گھر آگ کی لپیٹ میں ہیں۔ ایک شخص نے یاد کرتے ہوئے کہا، "ہم یہ دیکھنے کے لیے مسجد سے باہر نکلے کہ کیا ہو رہا ہے اور مندر سمیت مکانات کو آگ کے شعلوں میں دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے۔قریب جا کر دیکھا کہ چاروں طرف خون میں لت پت لاشیں تھیں۔ ''An Unforgettable Incident That Happened in the Year 1998

جنوری 1998 وادیٔ کشمیر کا سیاہ دن

مقامی لوگوں نے بتایا کہ 26 جنوری کی صبح جب سب لوگ موقع پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ جو 24 لوگ عورتیں، مرد بشمول بچے اس گاؤں میں رہتے تھے، ان میں سے 23 افراد جن کا تعلق چار پنڈت خاندانوں سے تھا خون میں لت پت پڑے تھے۔ مقامی لوگوں نے بتایا، کہ اس کمیونٹی کا ایک واحد رکن ونود کمار جسے آشو کے نام سے جانا جاتا ہے اس وقت 14 سال کا تھا، اس خونین حملے سے بچ گیا تھا،اور وہ بھاگ کر پاس میں موجود جھاڑیوں میں چھپ گیا تھا۔

جنوری 1998 وادیٔ کشمیر کا سیاہ دن

مقتولین میں چار خاندانوں کے افراد اور کم از کم 5 مہمان بھی شامل تھے جو جموں سے یہاں اپنے رشتہ داروں سے ملنے آئے تھے۔ اور وہ سب اس خونی واقع میں مارے گئے۔ حکام نے اس ہلاکتون کیلئے عسکریت پسندوں کو ذمہ دار قرار دیا۔ 1998 Wandhama Massacre

جنوری 1998 وادیٔ کشمیر کا سیاہ دن

اس وقت کے وزیر اعظم آئی کے گجرال 28 جنوری کووندھامہ گاؤں پہنچے ۔ انکے ساتھ اسوقت کے گورنر، جنرل کے وی کرشنا راؤ (ریٹائرڈ)، وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور اس وقت کے مرکزی وزیر برائے ماحولیات پروفیسر سیف الدین سوز بھی تھے۔

یہ بھی پڑھیں : Gaw Kadal Massacre Anniversary: گاؤ کدل قتل عام کی تلخ یادیں بتیس سال بعد بھی لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ

پولیس نے گاندربل تھانہ میں ایک کیس بھی درج کیا ۔ ہلاک شدگان کی جب گاندربل میں آخری رسومات ادا کی گئیں تو پورا کشمیر سوگوار تھا۔ ہر آنکھ پر نم تھی، ہر ایک چہرے سے مایوسی جھلک رہی تھی۔ مقامی لوگوں کے مطابق، آشو نے پولیس کو بتایا، "ہر طرف چیخ و پکار تھی، بندوق برداروں نے میرے خاندان کے تمام افراد کو گھسیٹ کر ان پر اندھا دھند فائرنگ کی۔ حد تو یہ ہوئی کہ ان درندوں نے مندر میں بھی آگ لگائی تھی۔1998 Wandhama Massacre

انہوں نے کہا، "وہ مقامی کشمیری مسلمانوں کے ساتھ ہم آہنگی اور بھائی چارے سے رہتے تھے۔"

مقامی لوگوں نے کہا کہ اس قتل عام نے لوگوں کے دماغ اور روح پر گہرا نشان چھوڑ دیا ہے۔ اس دن کو یاد کرتے ہوئے، ایک مقامی شہری نے کہا، "یہ پوری انسانیت کے قتل کے مترادف تھا اور ہمیں وہ بدقسمت واقعہ آج بھی یاد ہے اور ہم اس رات کو کبھی نہیں بھولیں گے۔" Pandit houses including the temple are up in flames

یہ بھی پڑھیں : نادی مرگ سانحہ: جب 24 کشمیری پنڈتوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا

ایک اور مقامی شخص نے کہا کہ "ہم اپنے پڑوسیوں کو غیر انسانی فعل کا شکار ہوتے دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر سکتے تھے۔"

انہوں نے کہا، "ہم ہمیشہ اپنے پنڈت بھائیوں کے ساتھ اپنی خوشی اور غم بانٹتے تھے اور یہ وہ ناقابل فراموش دن تھے جو انہوں نے ہمارے ساتھ بانٹے۔ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں شامل ہوتے تھے۔ ''1998 Wandhama Massacre

انہوں نے کہا کہ متاثرین سے تعلق رکھنے والے وہ رہائشی مکانات تباہ شدہ حالت میں پڑے ہیں، اور کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں، ان گھروں کو بغیر لوگوں کے دیکھ کر مایوسی ہوتی ہے۔"

مقامی لوگوں نے مزید کہا کہ بہت سے پنڈت جو یہاں یہ واقع ہونے سے پہلے وندھامہ سے جموں ہجرت کر گئے تھے، اکثر یہاں اپنے (مسلم) دوستوں اور پڑوسیوں سے ملنے آتے ہیں۔ مقامی لوگوں نے بتایا، "وہ (پنڈت) یہاں آتے ہیں اور ہمارے ساتھ کئی دنوں تک رہتے ہیں اور جب بھی ہم جموں جاتے ہیں تو ہم ان سے وہاں ملتے ہیں،۔یہ ہماری آپسی محبت ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے قریب کھینچ لاتی ہیں، اور وندہامہ کے جو پنڈت اس وقت جموں میں مقیم ہیں ان میں سے کئی لوگوں کی زمین اور مکانات آج بھی یہاں موجود ہیں اور کچھ لوگ آج بھی یہاں آکر کئی مہینوں تک یہاں رہتے ہیں۔''The 23 Kashmiri Pandits were killed

انہوں نے مزید کہا کہ "ہمارے اور پنڈتوں کے درمیان بھائی چارہ اب بھی برقرار ہے۔

مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس واقعے کی تحقیقات ہونی چاہئے اور ان اس مین ملوث مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہئے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے کئے جاسکیں۔