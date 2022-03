ایس ایس بی کی 7 بٹالین نے گندوہ، ڈوڈہ میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران محمد حسین نام کی ایک مقامی ایس ایس بی اہلکار کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ Tribute to Slain SSB Soldier محمد حسین حالیہ دنوں انڈو نیپال سرحد پر فوت SSB Soldier from Doda Dies at Indo-Nepal Border ہو گئے تھے۔

سرحد پر شہید فوجی اہلکار کو خراج عقیدت پیش

تقریب میں ایس ایس بی اہلکاروں کے علاوہ فوت محمد حسین کے اہل خانہ بھی موجود تھے۔

ایس ایس بی کے کیپٹین گنا سنگھ نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ ’’شہید ہوئے افراد ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے۔‘‘

انہوں نے محمد حسین کی بیوہ اور معمر والدہ کی ڈھارس بندھاتے ہوئے کہا کہ ان کی مدد کے لیے ایس ایس بھی ہمیشہ پیش پیش رہے گی۔