ڈوڈہ: پہاڑی ضلع ڈوڈہ سے تقریباً 17کلو میٹر دور پاروتی علاقے کے نزیدک ایک کار زیر رجسٹریشن نمبر JK02BF/1038 حادثہ کی شکار ہو گئی۔ Five Injured during Road accident in Doda حادثے کے سبب گاڑی میں 5افرادشدید زخمی ہو گئے۔ Road accident in Dodaاطلاعات کے مطابق ماروتی کار میں سوار افراد ڈوڈہ سے درمن یاترا کے لیے گئے تھے اور واپسی پر حادثے کا شکار ہو گئے۔

ڈوڈہ سڑک حادثہ میں پانچ افراد زخمی

پولیس ذرائع کے مطابق ڈوڈہ سے درمن لوٹتے وقت پاروتی علاقے کے نزدیک پہنچتے ہی گاڑی ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر 300 فٹ گہری کھائی میں جا گری۔ Doda Road accident مقامی لوگوں کو حادثہ کی خبر ملتے ہی انہوں نے ریسکیو آپریشن شروع کیا اور زخمیوں کو ضلع ہسپتال ڈوڈہ منتقل کیا گیا جہاں انکا علاج و معالجہ کیا جا رہا ہے۔