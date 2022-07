ڈوڈہ: جموں و کشمیر کے ضلع ڈوڈہ کے کھیلانی اور گندوہ میں ساتویں بٹالین ایس ایس بی نے 15 دنوں کے لیے بنیادی کٹنگ اور ٹیلرنگ کورس کا انعقاد کیا ہے۔ چار جولائی کو شیو دیال کمانڈنٹ کی نگرانی میں امرجیت سنگھ سینیئر ڈپٹی کمانڈنٹ، منی شور جموال اسسٹنٹ کمانڈنٹ، شچرن سنگھ، اسسٹنٹ کمانڈنٹ نے اس کورس کا افتتاح کیا جس میں 30 لڑکیوں کو سکھایا جائے گا۔ Basic Cutting and Tailoring Course in District Doda

ڈوڈہ میں کٹنگ اور ٹیلرنگ کورس کا انعقاد

کورس کا بنیادی مقصد لڑکیوں کو اچھی طرح سے تربیت یافتہ بنانا ہے تاکہ وہ روزگار حاصل کر سکیں۔ ایس ایس بی کی جانب سے نوجوانوں کے لیے بھی جلد ایک کورس یا پروگرام کا انعقاد کیا جائے گا تاکہ وہ روزگار فراہم کر سکیں اور نشے کی لت سے بچ سکیں'۔ Basic Cutting and Tailoring Course by SSB 7th Battalion