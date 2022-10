نئی دہلی: آج وارڈ نمبر 100 ایس کے سابق کونسلر شعیب دانش نے صفائی مہم شروع کی اور نمازیوں کو ہورہی پریشانی کو دیکھتے ہوئے جے سی بی مشین منگوا کر دبے ہوئے پائپ کو باہر نکلوایا اور رک رہے پانی کی پریشانی کو دور کیا۔ Shoaib Danish solved the problem of accumulated water near Khalilullah Masjid

تفصیلات ے مطابق جامعہ نگر کے ہمیشہ جام رہنے والا راستہ خلیل اللہ مسجد کے قریب کافی دنوں سے برسات کے پانی بھرے رہنے سے نمازیوں کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑرہا تھا لوگوں کی شکایتوں کو عوامی نمائندے نظر انداز کررہے تھے

لیکن آج بٹلہ ہاؤس کے کانگریس کے سابق وارڈ کونسلر شعب دانش جے سی بی مشین لے کر موقع پر پہنچے انڈر گراؤنڈ بیٹھ گئے پائپ کو باہر نکال اور وہاں جمع پانی کے نکاسی کا راستہ صاف کیا جس کے بعد پانی جمع کا مسئلہ دور ہوگیا ہے۔

واضح رہے کہ برسات کے بعد دہلی کے مسلم اکثریتی علاقہ بٹلہ ہاؤس میں سڑکوں ونالیوں میں پانی بھرنے سے لوگ پریشا ن ہیں ،ان ہی میں سے بٹلہ ہاؤس کے قریب واقع خلیل اللہ مسجد کے قریب سڑک پر بھی کافی دنوں سے پانی جام رہتا تھا اور پانی کی نکاسی نہ ہونے کی وجہ سےایک مسئلہ تھا اور نمازیوں کو کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھاShoaib Danish solved the problem of accumulated water near Khalilullah Masjid