حیدرآباد: ورلڈ ریمیمبرنس ڈے فار روڈ ٹریفک وکٹمز ہر سال نومبر کے تیسرے اتوار کو سڑک حادثات میں ہلاک ہونے والوں کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس دن کو پہلی بار 1993 میں برطانوی روڈ ایکسیڈنٹ چیریٹی روڈ پیس نے متعارف کرایا تھا اور اسے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اپنایا تھا۔ Road Crash Victim Charity ہر سال نومبر کے تیسرے اتوار کو سڑک حادثات میں ہلاک ہونے والوں کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ روڈ ایکسیڈنٹ متاثرین کے لیے 2022 کے ورلڈ میموریل ڈے کا تھیم 'سڑک کی حفاظت کے لیے ایکشن کی دہائی' ہے۔ ہر سال 20 نومبر کو سڑک حادثات میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کے ساتھ ساتھ ان کے اہل خانہ، دوستوں اور دیگر متاثرین کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ 2007 میں 18 ممالک میں تقریبات منعقد ہوئیں۔ اسے اسرائیل میں موم بتی کی روشنی پریڈ، آسٹریلیا میں کثیر العقیدہ اجتماع، میکسیکو میں تھیٹر پرفارمنس، اور جاپان میں ایک سیمینار کے ذریعے نشان زد کیا گیا۔ Appropriate Acknowledgment of Victims of Road Traffic Crashes

اگر ہم دیکھیں تو سڑک حادثات، خاص طور پر موٹر سائیکل کے حادثات میں جو لوگ مستقل طور پر معذور ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں، ان میں سے 40 فیصد اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والے بچے ہیں۔ پکی سڑکوں کی توسیع سے سڑک حادثات میں تشویشناک اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک حالیہ سروے کے مطابق بھارت میں قدرتی طور پر مرنے والوں کی اوسط تعداد سے زیادہ لوگ سڑک حادثات میں قبل از وقت مر جاتے ہیں جو انتہائی تشویشناک مسئلہ ہے۔ اسی درمیان ای ٹی وی بھارت کے لیے کام کرنے والی کیرالہ کی رہائشی صحافی نیویدیتا سورج ہفتے کے روز ہی ایک سڑک حادثے میں ہلاک ہوگئیں۔ ایک چار پہیوں والی گاڑی اور اس نے ای ٹی وی بھارت کی صحافی کو ٹکر مار دی۔ عینی شاہد بھی ایک لمحے کے لیے بے آواز ہو گئے۔ نیویدیتا کو اپنے ساتھیوں اور دیگر پیدل چلنے والوں کے سامنے ایک فور وہیلر نے ٹکر مار دی، تیز رفتار گاڑی کی زد میں آکر وہ موقع پر ہی ہلاک ہوگئیں۔ اس دوران گاڑی نے مہاراشٹر کی رہنے والی ای ٹی وی بھارت کی دوسری صحافی سونالی چاورے کو بھی ٹکر مار دی جس میں سونالی بری طرح زخمی ہوئی ہیں اور انہیں انتہائی نگہداشت والے کمرے میں ہسپتال میں رکھا گیا ہے۔

ایسے جان لیوا سڑک حادثات سے بچنے کا واحد طریقہ آگاہی ہے۔ اگر یہ شعور اپنا لیا جائے تو ہم اپنے کسی پیارے کو کبھی نہیں کھو سکیں گے۔ ہمیں حادثے کی متعلقہ وجوہات کی بھی چھان بین کرنے کی ضرورت ہے۔ مختصراً یہ کہ ہمیں سڑک حادثات جیسے خوفناک مسئلے سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک ساتھ ہاتھ ملانا چاہیے۔ بصورت دیگر سڑک حادثات کو روکنا ناممکن ہے۔

دیگر ممالک کے علاوہ بھارت میں سڑک حادثات کی وجہ سے زیادہ اموات ہوتی ہیں اور وہ حادثات کی تعداد کو کم کرنے کے لیے بھی اقدامات کر رہا ہے۔ سڑک حادثات کی روک تھام کے لیے مختلف این جی اوز کے زیر اہتمام ملک بھر میں آگاہی کے لیے کافی تعداد میں تقریبات منعقد ہو رہی ہیں ۔ ان میں سے کئی برقرار رکھنے میں ناکام رہے اور صرف چند ہی میدانی سطح پر کام کرنے کے لیے رہ گئے۔ قانون کی طاقت کے ساتھ جو بھارت کی سپریم کورٹ نے 2016 میں گڈ سامریٹنز کے تحفظ کے لیے دیا تھا۔ گڈ سامری قانون کے ذریعے ریاستی حکومتوں اور این جی اوز نے اس کے بارے میں عوام کو آگاہ کرنے کے لیے اقدامات کیے۔ تمل ناڈو میں، تھوزان نامی ایک این جی او گولڈن آور تربیت کے ساتھ تخلیقی طریقوں سے ہمارے ملک کو حادثات سے پاک قوم کے طور پر بدلنے کے لیے مختلف اقدامات جیسے کہ ٹریفک آگاہی مہم کر رہی تھی۔ GO گورنمنٹ آرڈر ریاستی حکومت کی طرف سے اس گڈ سمیریٹن قانون کے لیے لگاتار مہینوں میں ریاستوں نے ایک ایک کر کے پاس کیا۔