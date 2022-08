نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے لال قلعہ سے اپنی تقریر میں کہا کہ ہر مقصد کو حاصل کرنے میں عزم ضروری ہوتا ہے اور اسی عزم کا نتیجہ ہے کہ آج ملک کے ہر گھر میں 'نل سے صاف پانی' فراہم کرنے کا کام تیزی سے جاری ہے۔ پیر کو لال قلعہ کی فصیل سے قوم سے خطاب کرتے ہوئے پی ایم مودی نے کہا کہ ہر عہد میں کامیابی ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ 2019 میں انہوں نے اس فصیل سے ملک کے ہر گھر کو نل سے پانی پہنچانے کا عہد لیا تھا جو تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور انہیں یقین ہے کہ یہ کام 2024 کے مقررہ ہدف تک مکمل کرلیا جائے گا۔ Modi Says With determination every house got tap water

یہ بھی پڑھیں:

انہوں نے کہا کہ لاکھوں خاندانوں کو نل سے پانی فراہم کرنے کا کام عزم و ہمت سے ہی ممکن ہوسکا ہے۔ اگر ہم ایک عزم کے ساتھ چلیں تو مقصد خود بخود حاصل ہو جاتا ہے اور اسی عزم کا نتیجہ ہے کہ ملک کے ہر گھر کو نل سے پانی پہنچ رہا ہے۔

وزیر اعظم نے کہا کہ اب قوم کے پاس آزادی کی 100ویں سالگرہ منانے کے لیے اگلے 25 سالوں میں 'امرت کال' کا عزم ہے اور ہمیں اس مدت میں طے شدہ ہدف کو پورا کرنے کے لیے عزم کے ساتھ کام کرنا ہے۔

یواین آئی